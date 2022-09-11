Курс долара на чорному ринку в Україні зростає: на те є проста причина

Попит українців на долар часто перевищує пропозицію

Курс долара в Україні коливається від 40,5-41,5 грн у банках до 41,4-41,6 грн на готівковому ринку. Неважко помітити, що курс на чорному ринку дещо вищий, ніж у банках, щоправда, це має своє пояснення – там простіше дістати заокеанську валюту.

Через обмеження НБУ – банки можуть продавати долар в обсязі не вище за той, який вони викупили за день, – у банках часто просто фізично не вистачає доларів для потреб населення. Не завжди допомагає і замовлення доларів із-за кордону.

"У середу замовив невелику суму у валюті, у п’ятницю після обіду приходить повідомлення, що операція "скасована", при тому, що спеціально їхав до банку за грошима. При цьому переді мною чоловік без проблем зняв. Цензурних слів нема. Доведеться міняти банк напевно ", — говорить відгук одного з клієнтів Приватбанку на форумі порталу "Мінфін".

Там же служба підтримки фінустанови пояснила, що трапилася прикра неприємність – долари не змогли доставити з-за кордону.

"Справді, заявка на замовлення готівки може бути скасована через тимчасові складнощі в логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми вибачаємося за надані незручності. У такому разі радимо подати нову заявку. Якщо замовлення коштів буде виконано — ви отримаєте про це повідомлення ", — повідомила служба підтримки Приватбанку.

Як повідомляв голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, до 70% операцій купівлі-продажу доларів відбуваються поза банком, тобто на чорному ринку. НБУ готується допомогти банкам у наповненні їх кас готівковими доларами, організувавши обмін безготівкової валюти банків у готівку.