Курс доллара на черном рынке в Украине растет: на то есть простая причина

Спрос украинцев на доллар часто превышает предложение

Курс доллара в Украине колеблется от 40,5-41,5 гривны в банках до 41,4-41,6 грн на наличном рынке. Несложно заметить, что курс на черном рынке несколько выше, чем в банках, правда это имеет свое объяснение – там проще достать заокеанскую валюту.

Из-за ограничений НБУ – банки могут продавать доллар в объеме не выше того, который они выкупили за день, – в банках часто просто физически не хватает долларов для нужд населения. Не всегда помогает и заказ долларов из-за границы.

"В среду заказал небольшую сумму в валюте, в пятницу после обеда приходит сообщение, что операция "скасована", при том, что специально ехал в банк за деньгами. При этом передо мной мужчина без проблем снял. Цензурных слов нету. Придется менять банк наверно", — гласит отзыв одного из клиентов Приватбанка на форуме портала "Минфин".

Там же служба поддержки финучреждения пояснила, что случилась досадная неприятность – доллары не смогли доставить из-за границы.

"Действительно, заявка на заказ наличных денег может быть отменена по причине временных сложностей в логистике долларовых банкнот из-за рубежа. Мы приносим извинения за предоставленные неудобства. В таком случае советуем подать новую заявку. Если заказ средств будет выполнен – вы получите об этом уведомление", — сообщила служба поддержки Приватбанка.

Как сообщал председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин, до 70% операций купли-продажи долларов происходят вне банка, то есть на черном рынке. НБУ готовится помочь банкам в наполнении их касс наличными долларами, организовав обмен безналичной валюты банков в наличную.