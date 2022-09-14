Долар на чорному ринку стабільний, але навряд чи надовго: що прогнозують

Євро у продажу все ще дешевший, ніж долар

До кінця вересня долара США прогнозують подорожчання, що призведе його до остаточного подолання психологічної позначки 42 гривні. Цьому сприяє багато чинників, які фактично примушують національну валюту України до поступової девальвації. На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, додаткова напруга створює постійний розрив між офіційним та "чорним" курсом валют, який, як і раніше, спостерігається в нашій країні.

Більше деталей фахівець повідомив у коментарі "24 каналу", передає "Телеграф". Кушнірук вважає, що різких стрибків американської валюти найближчими тижнями чекати не варто, як і сподіватися на зниження долара в ціні.

Як уже згадувалося, значний тиск на гаманець звичайних українців та, звичайно, вартість долара чинить і різниця між курсами в банках й обмінниках. Експерт зазначив, що подібна ситуація спостерігалася в Україні протягом перших кількох місяців російського вторгнення, допоки НБУ не підняв офіційну ставку долара до 36,6 гривень. Тоді валютний ринок трохи стабілізувався, але не сильно надовго.

"Зараз ми бачимо нову хвилю розриву між готівковим та безготівковим курсом, що відповідно створює проблеми для того, щоб утримувати курс. Тому що чим більший цей розрив, тим більше він провокує вигоду від арбітражу (різниця між готівковим та безготівковим курсом)", — зазначив фахівець.

Він упевнений, що гривня найближчим часом перебуватиме у стані повзучої девальвації, але особливого подорожчання валюти навряд чи варто очікувати.

Такі прогнози поки що підтверджує і курс на чорному ринку України. Принаймні щодо долара, який вже другу добу поспіль зберігає позиції. У продажу за нього просять 41,65 грн, при купівлі — 41,50 грн.

Курс валют на чорному ринку 14 вересня

Євро зовсім трохи скачає з боку на бік, але за вартістю залишається дуже близьким до долара. При цьому він все одно дешевший: купівля — 40,60 грн, продаж — 41,02 грн.

Про ситуацію на міжбанку України можна дізнатись з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 14 вересня

Курс євро у банках України 14 вересня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у зв’язку з чим деякі інвесткомпанії дають милостиві для гривні прогнози на найближчий час.

Також ми розповідали, що відбувається в Україні з курсом долара та інфляцією на думку Нацбанку.