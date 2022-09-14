Доллар на черном рынке стабилен, но вряд ли надолго: что прогнозируют

Евро в продаже по-прежнему дешевле, чем доллар

К концу сентября доллару США прогнозируют подорожание, что приведет его к окончательному преодолению психологической отметки в 42 гривны. Этому способствует много факторов, которые фактически принуждают национальную валюту Украины к постепенной девальвации. По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, дополнительное напряжение создает постоянный разрыв между официальным и "черным" курсом валют, который по-прежнему наблюдается в нашей стране.

Больше деталей специалист сообщил в комментарии "24 каналу", передает "Телеграф". Кушнирук считает, что резких скачков американской валюты в ближайшие недели ждать не стоит, как и надеяться на снижение доллара в цене.

Как уже упоминалось, значительное давление на кошелек обычных украинцев и, конечно же, стоимость доллара оказывает и разница между курсами в банках и обменниках. Эксперт отметил, что подобная ситуация наблюдалась в Украине на протяжении первых нескольких месяцев российского вторжения, пока НБУ не поднял официальную ставку доллара до 36,6 гривен. Тогда валютный рынок слегка стабилизировался, но не слишком надолго.

"Сейчас мы видим новую волну разрыва между наличным и безналичным курсом, что соответственно создает проблемы для того, чтобы удерживать курс. Потому что чем больше этот разрыв, тем больше он провоцирует выгоду от арбитража (разница между наличным и безналичным курсом", — отметил специалист.

Он уверен, что гривна в ближайшее время будет находиться в состоянии ползучей девальвации, но особого подорожание валюты вряд ли стоит ожидать.

Такие прогнозы пока подтверждает и курс на черном рынке Украины. По крайней мере, по отношению к доллару, который уже вторые сутки подряд сохраняет позиции. В продаже за него просят 41,65 грн, при покупке — 41,50 грн.

Курс валют на черном рынке 14 сентября

Евро совсем немного скачает из стороны в сторону, но по стоимости остается весьма близким к доллару. При этом он все равно дешевле: покупка — 40,60 грн, продажа — 41,02 грн.

О ситуации на межбанке Украины можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 14 сентября

Курс евро в банках Украины 14 сентября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в связи с чем некоторые инвесткомпании дают более милостивые для гривны прогнозы на ближайшее время.

Также мы рассказывали, что происходит в Украине с курсом доллара и инфляцией по мнению Нацбанка.