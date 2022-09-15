Доллар на черном рынке будет расти? Аналитики объясняют, чего ждать в следующем году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцев предупреждают о росте уровня инфляции
Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс американской валюты непременно вырастет к 2023 году. И хотя недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинцев тем, что среднегодовой курс доллара будет 42 гривны, прогнозы экономистов все равно неутешительны.
Таким образом, экономисты считают, что в следующем году экономика будет восстанавливаться медленно при любых условиях, поэтому девальвация гривны неизбежна. Экономисты группы ICU заявили, что курс доллара может вырасти до 45 гривен в 2023 году. Они также отмечают, что украинская экономика останется зависимой от международной финансовой помощи.
Кроме того, украинцев предупредили о длительном периоде высокой инфляции.
"Мы прогнозируем, что потребительские цены вырастут почти на 30% в 2022 году и потом будут очень постепенно замедляться. Мы прогнозируем инфляцию на конец 2023 года на уровне 24%" — сообщают специалисты.
Следует отметить, что на четверг, 15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар.
Курс доллара вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 36,54 грн за евро. Он снизился на 67 копеек.
Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт Алексей Кущ рассказал, чего ожидать от американской валюты до конца сентября. Он считает, что доллар точно дойдет до отметки 42-43 гривны.