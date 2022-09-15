Доллар на черном рынке будет расти? Аналитики объясняют, чего ждать в следующем году

Украинцев предупреждают о росте уровня инфляции

Большинство экспертов сходятся во мнении, что курс американской валюты непременно вырастет к 2023 году. И хотя недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинцев тем, что среднегодовой курс доллара будет 42 гривны, прогнозы экономистов все равно неутешительны.

Таким образом, экономисты считают, что в следующем году экономика будет восстанавливаться медленно при любых условиях, поэтому девальвация гривны неизбежна. Экономисты группы ICU заявили, что курс доллара может вырасти до 45 гривен в 2023 году. Они также отмечают, что украинская экономика останется зависимой от международной финансовой помощи.

Кроме того, украинцев предупредили о длительном периоде высокой инфляции.

"Мы прогнозируем, что потребительские цены вырастут почти на 30% в 2022 году и потом будут очень постепенно замедляться. Мы прогнозируем инфляцию на конец 2023 года на уровне 24%" — сообщают специалисты.

Следует отметить, что на четверг, 15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар.

Курс доллара вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 36,54 грн за евро. Он снизился на 67 копеек.

Курс валют на черном рынке Украины 15 сентября

Курс доллара в банках Украины 15 сентября

Курс евро в банках Украины 15 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт Алексей Кущ рассказал, чего ожидать от американской валюты до конца сентября. Он считает, что доллар точно дойдет до отметки 42-43 гривны.