Долар на чорному ринку зростатиме? Аналітики пояснюють, чого чекати наступного року

Українців попереджують про зростання рівня інфляції

Більшість експертів сходяться на думці, що курс американської валюти неодмінно зросте до 2023 року. І хоча нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заспокоїв українців тим, що середньорічнний курс долара буде 42 гривні, прогнози економістів все одно невтішні.

Таким чином економісти вважають, що наступного року економіка буде відновлюватися повільно за будь-яких умов, тому девальвація гривні неминуча. Економісти Групи ICU заявили, що курс долара може зрости до 45 гривень у 2023 році. Вони також наголошують, що українська економіка залишиться залежною від міжнародної фінансової допомоги.

Крім того, українців попередили про тривалий період високої інфляції.

"Ми прогнозуємо, що споживчі ціни зростуть майже на 30% у 2022 році і потім дуже поступово сповільнюватимуться. Ми прогнозуємо інфляцію на кінець 2023 року на рівні 24%" — повідомляють фахівці.

Слід зазначити, що на четвер, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар.

Курс долара виріс на 0 коп.

Курс євро встановлений на рівні 36,54 грн за євро. Він знизився на 67 коп.

Курс валют на чорному ринку України 15 вересня

Курс долара в банках України 15 вересня

Курс євро в банках України 15 вересня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт Олексій Кущ розповів, чого очікувати від американської валюти до кінця вересня. Він вважає, що долар точно дійде до позначки 42-43 гривні.