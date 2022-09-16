Долар на чорному ринку повзе угору: міністр пояснив, які чинники можуть вплинути на подальше здорожчання

Якщо Україна буде поступово йти до перемоги, то ризиків істотної девальвації національної валюти не очікується

Попри відносну стабільність, котра останнім часом спостерігається на валютному ринку країни, експерти прогнозують збільшення цін на долар до 50 гривень. Проте за певних умов. Зокрема, чинниками, які можуть вплинути на здорожчання валюти є несприятлива для України ситуація на фронті.

Відповідну інформацію в інтерв'ю для "Суспільного" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, відзначивши, що курс американської валюти може підскочити до 50 гривень, якщо Україна втрачатиме свої території, порти та іншу інфраструктуру у війні з росією.

За словами експерта, якщо Україна й надалі поступово рухатиметься до повної перемоги над агресором, то переживання щодо подальшої девальвації гривні є марними. У протилежному разі — є ймовірність виникнення вкрай негативного сценарію.

"Якщо ми відвойовуємо території, то у нас, навпаки, сценарії позитивні. Негативні – це коли у нас заблоковані порти, ми нічого не можемо експортувати, втрачаємо інфраструктуру і так далі", – пояснив міністр.

Що стосується ситуації, за якою щоденно стежить фінансовий портал "Мінфін", то станом на сьогоднішній день, 16 вересня, долар США продовжує впевнено рухатися до позначки у 41 гривню. Зокрема, у п'ятницю, заокеанська валюта у ціні знову збільшилася. Купівля долара упродовж сьогоднішньої доби обійдеться українцям у 41,70 гривень, що більше на 5 копійок, аніж у попередній банківський день. Водночас продаж коштуватиме 41,85 гривень. І ця ціна зросла на 7 копійок, у порівнянні четвергом.

Європейська валюта в обмінниках під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем зросла. Купівля "чорного" євро сьогодні обійдеться у 40,78 гривень. Продаж коштуватиме 41,10 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому українцям не варто побоюватись збільшення цін на валюту до позначки у 50 гривень за один долар.

Також нагадаємо, що економісти Групи ICU прогнозують, що курс долара може здорожчати до 45 гривень вже у наступному, 2023 році.