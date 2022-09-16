Доллар на черном рынке ползет вверх: министр объяснил, какие факторы могут повлиять на дальнейшее подорожание

Если Украина будет постепенно идти к победе, рисков существенной девальвации национальной валюты не ожидается

Несмотря на относительную стабильность, которая в последнее время наблюдается на валютном рынке страны, эксперты прогнозируют увеличение цен на доллар до 50 гривен. Однако при определенных условиях. В частности, факторами, которые могут повлиять на подорожание валюты, является неблагоприятная для Украины ситуация на фронте.

Соответствующую информацию в интервью "Суспильному" сообщил министр финансов Сергей Марченко, отметив, что курс американской валюты может подскочить до 50 гривен, если Украина будет терять свои территории, порты и другую инфраструктуру в войне с россией.

По словам эксперта, если Украина и дальше будет постепенно двигаться к полной победе над агрессором, то переживания относительно дальнейшей девальвации гривни бесполезны. В противном случае есть вероятность возникновения крайне негативного сценария.

"Если мы отвоевываем территории, то у нас, напротив, сценарии положительные. Отрицательные – это когда у нас заблокированы порты, мы ничего не можем экспортировать, теряем инфраструктуру и так далее ", – пояснил министр.

Что касается ситуации, за которой ежедневно следит финансовый портал "Минфин", то по состоянию на сегодняшний день, 16 сентября, доллар США продолжает уверенно двигаться к отметке в 41 гривну. В частности, в пятницу заокеанская валюта в цене снова увеличилась. Покупка доллара в течение сегодняшних суток обойдется украинцам в 41,70 гривен, что больше на 5 копеек, чем в предыдущий банковский день. В то же время продажи будут стоить 41,85 гривен. И эта цена выросла на 7 копеек по сравнению с четвергом.

Европейская валюта в обменниках при покупке также в цене по сравнению с предыдущим днем выросла. Покупка черного евро сегодня обойдется в 40,78 гривен. Продажа обойдется в 41,10 гривен.

Ранее Телеграф сообщал, почему украинцам не стоит опасаться увеличения цен на валюту до отметки в 50 гривен за один доллар.

Также напомним, что экономисты группы ICU прогнозируют, что курс доллара может подорожать до 45 гривен уже в следующем, 2023 году.