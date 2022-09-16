Эмиссия гривни толкает вверх курс и цены – почему украинцы стали жить хуже?

Почему много гривны не делает украинцев богаче и почему доходы украинцев падают

Проходящий 2022-й год запомнится многим украинцам войной с рф и осложнением жизни, вызванным ростом цен и курса доллара. Даже в тех регионах, куда война почти не дотянулась, не считая ракетных ударов агрессора.

Почему это случилось, за счет каких денег выживает страна и чего украинцам ждать в 2023 году, разбирался "Телеграф".

Эмиссия — это нормально, но в меру

Каждая денежная купюра имеет свою номинальную цену, указанную на ней. Скажем 100 гривень. В нормальных условиях на нее можно купить товаров или услуг именно на эту сумму.

Но если желая стать "богаче" государство напечатает еще одну такую же купюру, физически оставив количество товаров и услуг на прежнем уровне, люди будут готовы отдать 200 гривень за те же товары и услуги. Ведь бумажная банкнота не имеет такой ценности как реальный товар.

Так в очень грубом приближении выглядит влияние количества денег, или денежной массы, на жизнь и достаток человека. Выпустив много бумажных или электронных денег, не получится жить богаче. Выпуск новых денег и называется эмиссией. Правда, бывают ситуации, когда без этого не обойтись.

Каждая третья гривна госраходов – эмиссионная

В своем очередном отчете об источниках финансирования расходов госбюджета Министерство финансов призналось, что примерно 30% этих расходов, или 300 млрд грн из 988 млрд, составляют средства НБУ.

Другими словами, Национальный банк выпустил (напечатал) дополнительные 300 млрд грн. Произошло это посредством продажи облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ), выпущенных Министерством финансов и выкупленных Нацбанком. Для этого НБУ и "напечатал" новые банкноты.

Эмиссия НБУ - главный источник финансирования госбюджета

"Доходность военных облигаций в гривне сегодня в среднем 14%, банки принимают депозиты населения под 17-18%, понятно, что ни банки, ни рядовые граждане приобретать облигации не станут, это слишком невыгодно. Единственным их покупателем становится Нацбанк, который ради этого и выпускает гривню, в настоящий момент эмиссия составила порядка 315 млрд грн", — объяснил "Телеграфу", почему НБУ стал основным покупателем облигаций и "финансистом" госбюджета, член Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

Если посмотреть данные НБУ, то на 1 февраля из 1,05 трлн грн в ОВГЗ, НБУ принадлежали всего 310 млрд грн, а 555,8 млрд приходились на коммерческие банки. На 15 сентября из общего объема 1,29 трлн грн на НБУ приходились 619,6 млрд грн, а на коммерческие банки – 502 млрд грн.

Выхода нет – налогов на войну не хватает

Разумеется, первопричиной эмиссии является не желание НБУ, а необходимость финансирования резко возросших расходов на ведение войны с рф.

Так, согласно отчету Государственной налоговой службы за январь-август фискалы собрали в государственный бюджет 482,8 млрд грн, что на 62,7 млрд грн больше, чем в за 8 месяцев 2021 года. С отменой льгот выросли и доходы от таможенных поступлений – до 22 млрд грн в июле. Но это лишь 56% от довоенного уровня.

При этом, летом министр финансов Сергей Марченко заявил, что госбюджет получает только 30% таможенных и 70% налоговых поступлений от довоенного уровня, а по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в месяц на войну Украина тратит 130 млрд грн.

Проще говоря, несмотря на прирост налогов, о котором отчитались фискалы, денег на войну не хватает. И собранных 482 млрд налогов хватит максимум на 4 месяца войны, и это если больше ничего не финансировать.

"В августе мы собрали 94 млрд грн налогов, а потратили 208 млрд, в том числе 102 млрд – на военные расходы. Да, мы получаем финансовую помощь от наших партнеров, но именно на военные траты мы их расходовать не можем. Единственный выход – заем через механизм военных облигаций, которые из-за низкой доходности покупает только НБУ, за счет эмиссии денег. То есть попросту нет другого выхода", — резюмирует Пендзин.

Эмиссия и курс доллара – почему падает гривня

Но эмиссия денег не только позволяет финансировать войну с рф, она сильно влияет и на жизнь простых украинцев.

Так, именно эмиссию называют основной причиной роста курса доллара Олег Пендзин и, в какой-то степени, глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"Как работает монетизация? "Эмиссионная" гривня попадает на валютный рынок и давит на обменный курс. Национальный банк отчасти сдерживает давление, благодаря валютным интервенциям. Так, в феврале-мае НБУ был вынужден "стерилизовать валютными интервенциями около 70%" эмиссионных вливаний", — пишет в своей колонке для ЭП Кирилл Шевченко.

По словам Олега Пендзина, именно эти 70% гривневой эмиссии больше всего и влияют на рост курса доллара.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что влияние эмиссии на курс доллара преувеличено и скорее речь идет о дисбалансе экспорта и импорта. В результате войны упало производство, а продукцию часто просто не получалось вывезти. При этом значительно вырос импорт.

"Население тоже вносит свой вклад в девальвацию, но он не так велик, поскольку денег у людей в основном нет. В месяц население выкупает около $1 млрд, что не так уж и много. И это с учетом перечисления валюты за границу родным, чего ранее не было", — подчеркивает эксперт.

Росту цен виной "лишняя" гривня?

Рост цен на продукты и товары, которые по итогам года будут не менее 30-40%, также являются результатом следствия эмиссии, считает Олег Пендзин.

"Денежная масса должна соответствовать имеющейся товарной массе в стране, чтобы цены были стабильными. С началом войны экономика, а значит и товарная масса, упала примерно на 30%, а денег осталось прежнее количество. То есть цены на оставшийся товар автоматически поднимутся на 30% за счет "лишних" денег в обороте. А НБУ еще и увеличивает количество денег за счет эмиссии. То есть рост цен неминуем – война вынуждает печатать больше денег, а больше денег при меньшем количестве товаров толкают цены вверх", — объясняет механизм инфляции эксперт.

Даниил Монин считает, что влияние эмиссии на инфляцию все же преувеличено.

"Эмиссия гривни в размере 300 млрд, что по факту на уровне 7% ВВП, это не такой большой объем. Поэтому влияние эмиссии на инфляцию считаю преувеличенным. Основное влияние оказывали энергетика и девальвация. Сейчас фактор энергетики снижается. Поэтому основным фактором инфляции будет девальвация гривны из-за роста импорта", — заявил "Телеграфу" эксперт.

Курс доллара будет расти, как и инфляция – что ждет страну в 2023 году

По мнению Пендзина, в 2023 году украинцев будут ждать рост курса доллара и инфляции, хотя вероятно и в меньшем объеме чем в текущем году. Особенно если боевые действия станут менее интенсивными.

"Госбюджет в будущем году рассчитан на основе расходов в 2,5 трлн грн и доходов в 1,25 трлн. Разницу, как и в этом году, придется покрывать. Вероятнее всего ее будут покрывать опять же за счет эмиссии денег, на которые будут покупать облигации и финансировать расходы на войну", — считает эксперт.

Даниил Монин оценивает ситуацию на 2023 год более оптимистично.

"Касательно огромного дефицита бюджета-2023 в 1,3 трлн грн, что выше чем в этом году, пока непонятно. Я думаю, правительство сильно перестаралось или "поставило" на слишком пессимистичный сценарий. Думаю, все будет лучше — после войны можно ожидать инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры, плюс рост экспорта на фоне вялой мировой экономики. Поэтому, скорее всего, инфляция тоже спадет и вряд ли будет 30%, как заложено в бюджете", — прогнозирует эксперт.

Показатели в 30% инфляции, курс доллара в 42 гривны с расходами, превышающие доходы в 2 раза, содержатся в проекте госбюджета на 2023 год, который был утвержден бюджетным Комитетом ВР Украины.