Большое строительство возвращается: Каким будет бюджет Украины на 2023 год и сколько потратим на войну

В проекте бюджета на 2023 год расходы в два раза выше доходов. Траты пойдут на оборону и долги, а основными источниками наполнения будут налоги на потребление

Кабмин 13 сентября на своем заседании утвердил проект государственного бюджета на 2023 год.

В ближайшее время документ должен быть внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Как известно, согласно Бюджетному кодексу проект должен быть внесен в парламент до 15 сентября и принят в первом чтении до 20 октября.

Основные показатели бюджета

Еще до внесения проекта в парламент его частями опубликовал у себя в Telegram-канале нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Среди основных прогнозных показателей отмечено, что валовой внутренний продукт в 2023 году должен составить 6,4 трлн грн. Это плюс 4,6% реального роста год к году. Правда, падение в 2022 году составило 33,2%.

Инфляция прогнозируется в пределах 30%. Приблизительно такая же будет и в 2022 году.

В проекте заложено, что средний курс доллара составит 42 грн/долл., а не 50 грн, как Кабмин прогнозировал раньше.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняются. Составят соответственно 6700 и 2589 грн. То есть, улучшения социальных стандартов в следующем военном году ждать не стоит.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2023 году составят 1,28 трлн грн, расходы: 2,57 трлн грн. То есть ежемесячный дефицит бюджета будет составлять $3 млрд, или 1,29 трлн грн в год. Годовой дефицит больше, чем все доходы бюджета.

Как и в текущем году, Кабмин будет закрывать дефицит бюджета за счет донорской помощи западных партнеров, выпуска военных облигаций, внешних заимствований и эмиссии гривни Нацбанком. От НБУ в 2023 году должно прийти не менее 19,3 млрд грн.

Прогнозируется, что средняя зарплата в 2023 году будет 18,5 тыс. грн. (в текущем году 14 тыс. грн.), уровень безработицы: 28% (немного вырастет). Отрицательное сальдо торгового баланса (разница между импортом и экспортом) составит $14,3 млрд, что меньше чем в текущем году.

Откуда пойдут деньги в бюджет: налоги на потребление

Крупнейшие источники наполнения госбюджета от налогов традиционны. Это НДС, который в размере 20% платит каждый украинец при любой покупке товаров или услуг. Далее следует акциз, который платят потребители алкоголя, сигарет, бензина и электроэнергии.

На третьем месте налог на прибыль предприятий. Сегодня он составляет 18%. Далее следует налог на доходы физлиц (НДФЛ) – 18%. Его платит каждый легально нанятый работник в стране. Большая часть этого налога идет в местные бюджеты, а четверть – в государственный (кроме Киева).

На последнем месте в пятерке источников – рентная плата за использование недр. Больше всего в ней – выплаты за добычу природного газа и газового конденсата. Также в эту категорию входят плата за пользование радиочастотами операторами мобильных сетей, рента на добычу железной руды и т.д.

Какие самые большие расходы: армия и долги

Крупнейшим распорядителем средств бюджета ожидаемо будет Минобороны. Его бюджет вырос на 37% по сравнению с 2022 годом и в 7 раз по сравнению с 2021 годом.

На втором месте – Минфин. Это учреждение получает деньги из бюджета на обслуживание государственного долга страны. Поэтому ее расходы всегда были одними из самых больших.

На третьем месте – Министерство социальной политики, которое администрирует Пенсионный фонд. Его расходы снизились на 20 млрд грн, или на 5% по сравнению с 2022 годом. Это означает, что государство сокращает социальные выплаты во время войны и пока не планирует их повышать.

Далее следует Министерство внутренних дел, в состав которого входят Национальная полиция и Национальная гвардия, бойцы которых воюют за страну. Бюджет МВД по сравнению с 2022 годом вырос на 2%.

Замыкает пятерку Министерство здравоохранения, потерявшее в бюджете 10% от уровня 2022 года.

Особые нюансы бюджета-2023

По словам Железняка, из Бюджета-2023 убрана статья 38, которая была в Бюджете-2022. Согласно ей, средства из Дорожного фонда передавались на нужды обороны.

Это означает, что в 2023 году возвращается строительство дорог. Дорожный фонд наполняется за счет акциза от продажи моторного топлива: бензина, дизеля и автогаза.

В марте, в начале вторжения рф в Украину, Рада отменила акцизы на горючее. Сейчас на рассмотрении в парламенте находится проект закона №7668, предусматривающий возврат акцизов. Хотя и в меньших размерах, чем они были до войны.

Предполагается, что акциз заработает с октября 2022 года. Таким образом, деньги для Дорожного фонда в 2023 году уже предусмотрены.

По расчетам директора консалтингового агентства А-95 Сергея Куюна, акцизы на горючее в нынешних размерах будут приносить бюджету 100 млн грн в день, или около 36 млрд грн в год.

Важно, что проект бюджета на 2023 год Кабмин принял без каких-либо замечаний по поводу изменения Налогового кодекса. Поэтому можно уверенно говорить, что в 2023 году не предусматривается снижение налогов по схеме 10-10-10 (снижение ставок НДС, налога на прибыль и НДФЛ до 10%), которую анонсировал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в августе.