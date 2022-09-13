Бюджет войны и обороны: как Кабмин предлагает жить Украине в 2023 году

2023 год для украинцев будет непростым

Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2023 год и вскоре передаст его в парламент.

Как сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, в этом году проект будет передан вовремя, как и предусмотрено законодательством. При этом он предупредил украинцев, что следующий год простым не будет, так как война это очень дорого.

По словам Шмыгаля главным приоритетом в госбюджете будет вопросы обороны, на который пойдет практически половина всех средств, или более 1,1 триллиона гривен. А по сравнению с прошлогодним бюджетом, рост расходов на оборону увеличится более чем в четыре раза.

Вторым приоритетом станут социальные программы, вроде пенсий субсидий и помощи малоимущим и переселенцам, а также на медицину. На этот пункт направили около 35% всех расходов или более 800 миллиардов гривен.

А вот расходы на сектор управления будут сокращены на 11,6 миллиарда гривен по сравнению с прошлым годом, в эту сумму входит сокращение числа чиновников, их зарплат и премий. Исключение составят лишь силовые структуры.

Шмыгаль добавил, что собственные доходы в следующем году составят 1,28 триллиона гривен, а расходы — 2,57 триллиона.

По его словам, восстановление экономики напрямую зависит от ситуации на фронте, а подающийся в парламент сценарий является "консервативным средне-пессимистическим расчетом".

Также он назвал еще немного цифр из макрофинансового прогноза по консервативному сценарию:

рост экономики на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном;

средняя зарплата — 18,5 тысяч гривен;

инфляция до 30%;

среднегодовой курс доллара в районе 42 гривен;

Как сообщалось ранее, в Национальном банке утверждают, что благодаря правильной политике, им удалось стабилизировать гривну по отношению к доллару и евро.