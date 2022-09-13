Гривну стабилизировали? В НБУ рассказали, что с курсом доллара и инфляцией в Украине

Нацбанк по состоянию на сегодняшний день тратит значительно меньше резервов, чтобы удерживать гривну, если сравнивать с началом лета

В Украине на черном рынке по состоянию на вторник, 13 сентября, на фоне дефицита наличных курс доллара идет к отметке в 42 гривны. При этом в Национальном банке утверждают, что благодаря правильной политике, им удалось стабилизировать гривну по отношению к доллару и евро.

Как сообщил в комментарии "24 каналу" член совета НБУ Василий Фурман, это удалось благодаря корректированному смягчению официального курса гривны по отношению к доллару США до 36,6 грн/долл. По его словам, рынок по состоянию на сегодняшний день стабилизировался.

Он добавил, что в августе золотовалютные резервы Нацбанка увеличились примерно на 15% и по состоянию на данный момент составляют 22,4 миллиарда долларов. При этом член совета НБУ подчеркнул, что еще в июне государственный институт тратил 5 миллиардов долларов ЗВР на поддержание курса гривны, то сейчас эта цифра значительно меньше — речь идет о 470 миллионах долларов резервов.

Что с инфляцией в Украине

По словам Фурмана, инфляция в Украине будет напрямую зависеть от развития событий на фронте. При этом он отметил, что у Нацбанка уже был опыт борьбы с ростом цен в 2014-2015, когда инфляция составила 60%, а вот сейчас она значительно меньше.

"Говорить о долгосрочной перспективе очень трудно, потому что многое будет зависеть от войны – как быстро мы ее закончим, состояния экономики, внешней финансовой помощи и участия Нацбанка в финансировании государственного бюджета", – отметил Фурман.

Член Нацбанка добавил, что инфляция достигнет своего пика в конце этого – начале следующего года и начнет в нашем государстве уменьшаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рост курса наличного доллара был во многом вызван дефицитом наличной валюты, при росте спроса населения на нее. Правда, сейчас, после обмена Нацбанком 100 миллионов безналичного доллара на наличные деньги, этот дефицит снизился.