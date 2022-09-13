Курс доллара пробьет отметку 42 грн: эксперт объясняет причины

Подешевления доллара не будет — в банках нехватка американской валюты

За более шести месяцев полномасштабной войны россии против Украины запасы доллара почти иссякли, ведь новых банкнот в страну не завозили, а все остальные наличные банки пытались вывезти заграницу в начале военных действий из-за операционных рисков.

Так что в начале сентября произошел коллапс на рынке наличной американской валюты. Национальный банк Украины был вынужден "раскупорить" запасы, чтобы не случился обвал курса гривны.

Однако и этих запасов хватит ненадолго, времени для пополнения запасов наличного доллара критически не хватает. Как результат, курс национальной валюты неустанно следует до 42 гривен за доллар.

Недавно банки начали устанавливать комиссию за выдачу иностранной валюты наличными с карточек, на что стали жаловаться клиенты.

"Комиссии за снятие наличных со счета, кроме зарплат, пенсий и других социальных выплат, были распространенной практикой и до войны. Расходы на обслуживание оборота наличной валюты сегодня больше, чем в мирные времена. Это история не о доходах, это история о возможности поддержки соответствующих сервисов", – прокомментировала Елена Коробкова, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины.

И действительно, некоторые банки имели комиссию по снятию валюты, но сейчас она повысилась.

Как сообщал "Телеграф" ранее, подешевления не будет — курс доллара на черном рынке может дойти до отметки в 90 гривен.