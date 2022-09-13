Гривню стабілізували? В НБУ розповіли, що з курсом долара та інфляцією в Україні

Нацбанк станом на зараз витрачає значно менше резервів, щоб утримувати гривню, якщо порівнювати з початком літа

В Україні на чорному ринку станом на вівторок, 13 вересня, на тлі дефіциту готівки курс долара прямує до позначки у 42 гривні. При цьому у Національному банку стверджують, що завдяки правильній політиці, їм таки вдалося стабілізувати гривню відносно долара та євро.

Як повідомив у коментарі "24 каналу" член ради НБУ Василь Фурман, це вдалося завдяки коригованому пом'якшенню офіційного курсу гривні щодо долара США до 36,6 грн/дол. За його словами, ринок станом на сьогодні стабілізувався.

Він додав, що у серпні золото-валютні резерви Нацбанку збільшилися приблизно на 15% і станом на зараз складають 22,4 мільярда доларів. При цьому член ради НБУ наголосив, що ще у червні державна інституція витрачала 5 мільярдів доларів ЗВР на підтримання курсу гривні, то зараз ця цифра значно менша — мова про 470 мільйонів доларів резервів.

Що з інфляцією в Україні

За словами Фурмана, інфляція в Україні напряму залежатиме від розвитку подій на фронті. При цьому він відзначив, що Нацбанк вже мав досвід боротьби зі зростанням цін у 2014-2015, коли інфляція склала 60%, а от зараз вона значно менше.

"Говорити про довгострокову перспективу дуже важко, тому що багато буде залежати від війни – як швидко ми її закінчимо, стану економіки, зовнішньої фінансової допомоги та участі Нацбанку у фінансуванні державного бюджету", – зауважив Фурман.

Член Нацбанку додав, що інфляція досягне свого піка у кінці цього – на початку наступного року і почне у нашій державі зменшуватись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, зростання курсу готівкового долара було багато в чому викликане дефіцитом готівкової валюти, при зростанні попиту населення на неї. Щоправда, зараз, після обміну Нацбанком 100 мільйонів безготівкового долара на готівку, цей дефіцит знизився.