Курс долара проб'є позначку 42 грн: експерт пояснює причини

Подешевшання долара не слід очікувати — у банках брак американської валюти

За понад шість місяці повномасштабної війни росії проти України запаси долара майже вичерпалися, адже нових банкнот у країну не завозили, а всю іншу готівку банки намагалися вивезти закордон на початку воєнних дій через операційні ризики.

Тож на початку вересня стався колапс на ринку готівкового американської валюти. Національний банк України був вимушений "розкупорити" запаси, аби не стався обвал курсу гривні.

Проте, і цих запасів вистачить ненадовго, часу для поповнення запасів готівкового долара критично не вистачає. Як результат, курс національної валюти невпинно прямує до 42 гривень за долар.

Нещодавно банки почали встановлювати комісію за видачу іноземної валюти готівкою з карток, на що почали скаржитися клієнти.

"Комісії за зняття готівки з рахунку, крім зарплат, пенсій та інших соціальних виплат, були поширеною практикою й до війни. Витрати на обслуговування обігу готівкової валюти сьогодні є більшими, ніж за мирних часів. Це історія не про доходи, це історія про можливість підтримки відповідних сервісів", – прокоментувала Олена Коробкова, голова Ради Незалежної асоціації банків України.

І справді, деякі банки мали комісію за зняття валюти, але зараз вона підвищилася.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, подешевшання не буде — курс долара на чорному ринку може дійти до позначки в 90 гривень.