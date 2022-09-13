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Курс долара 40 грн? Інвесткомпанія ICU дала сприятливий прогноз для нацвалюти

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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гривня може зрости по відношенню до долара
гривня може зрости по відношенню до долара

Курсу долара може загрожувати падіння до 40 гривень

Курс долара у 40,3 грн наприкінці 2022 року та 45,3 грн за долар наприкінці 2023 року – такий прогноз інвестиційної компанії ICU для української економіки та національної валюти на найближчі рік із невеликим.

Ці дані містяться в консолідованому прогнозі компанії, що вийшов на її сайті 9 вересня, і містить дані щодо економічної ситуації в Україні на кінець 2022-го і весь 2023 рік.

Крім курсу долара, прогноз передбачає, що у 2022 році падіння ВВП становитиме 32%, рівень безробіття досягне 25%, інфляція становитиме 29,5%. У 2023 році в ICU очікують зростання ВВП на 4%, зниження рівня безробіття та інфляції до 20% та 24,3% відповідно.

При цьому на 13 вересня курс готівкового долара в Україні вже перевищує 41 гривню, тобто випереджає прогноз ICU. І не виключено, що на кінець місяця підніметься ще до 42-43 гривень за 1 долар. Чи розраховують у компанії ICU на ревальвацію гривні до кінця року, чи у своєму прогнозі аналітики компанії врахували не всі чинники – невідомо.

У той же час, на думку інших експертів, вже у вересні курс долара перевищить 42 гривні, оскільки попит на заокеанську валюту перевищує пропозицію, а готівкових доларів часто просто не вистачає.

Теги:
#Гривня #Прогноз #Курс долара #курс долара. курс євро