Курс доллара в 40 грн? Инвесткомпания ICU дала благоприятный прогноз для нацвалюты

Курсу доллара может грозить падение до 40 гривен

Курс доллара в 40,3 грн в конце 2022 года и 45,3 грн за доллар в конце 2023 года – таков прогноз инвестиционной компании ICU для украинской экономики и национальной валюты на ближайшие год с небольшим.

Эти данные содержатся в консолидированном прогнозе компании, вышедшем на ее сайте 9 сентября, и содержащем данные касательно экономической ситуации в Украине на конец 2022-го и весь 2023-й год.

Помимо курса доллара, прогноз предполагает, что в 2022 году падение ВВП составит 32%, уровень безработицы достигнет 25%, инфляция составит 29,5%. В 2023 году в ICU ожидают роста ВВП на 4%, снижения уровня безработицы и инфляции до 20% и 24,3% соответственно.

При этом, на 13 сентября курс наличного доллара в Украине уже превышает 41 гривню, то есть опережает прогноз ICU. И не исключено, что к концу месяца поднимется еще до 42-43 гривень за 1 доллар. Рассчитывают ли в компании ICU на ревальвацию гривни до конца года, или в своем прогнозе аналитики компании учли не все факторы – неизвестно.

В то же время по мнению других экспертов уже в сентябре курс доллара превысит 42 гривни, поскольку спрос на заокеанскую валюту превышает предложение, а наличных долларов часто просто не хватает.