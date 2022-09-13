Бюджет війни та оборони: як Кабмін пропонує жити Україні 2023 року

2023 рік для українців буде непростим

Уряд України схвалив проєкт державного бюджету на 2023 рік та незабаром передасть його до парламенту.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цього року проєкт буде передано вчасно, як передбачено законодавством. При цьому він попередив українців, що наступний рік не буде простим, оскільки війна це дуже дорого.

За словами Шмигаля, головним пріоритетом у держбюджеті буде питання оборони, на яке піде практично половина всіх коштів, або понад 1,1 трильйона гривень. А порівняно з цьогорічним бюджетом зростання витрат на оборону збільшиться більш ніж у чотири рази.

Другим пріоритетом стануть соціальні програми, на кшталт пенсій субсидій та допомоги незаможним та переселенцям, а також на медицину. На цей пункт направили близько 35% усіх видатків або понад 800 мільярдів гривень.

А ось витрати на сектор управління будуть скорочені на 11,6 мільярда гривень порівняно з минулим роком, до цієї суми входить скорочення кількості чиновників, їхніх зарплат та премій. Виняток становитимуть лише силові структури.

Шмигаль додав, що власні доходи наступного року становитимуть 1,28 трильйона гривень, а витрати — 2,57 трильйона.

За його словами, відновлення економіки безпосередньо залежить від ситуації на фронті, а сценарій, що подається до парламенту, є "консервативним середньопесимістичним розрахунком".

Також він назвав ще трохи цифр із макрофінансового прогнозу за консервативним сценарієм:

зростання економіки на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному;

середня зарплата – 18,5 тисяч гривень;

інфляція до 30%;

середньорічний курс долара у районі 42 гривень;

Як повідомлялося раніше, у Національному банку стверджують, що завдяки правильній політиці, їм вдалося стабілізувати гривню стосовно долара та євро.