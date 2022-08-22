Налоговая реформа 10-10-10: маркетинговый трюк или спасение украинской экономики

Налоговая реформа "все по 10" — что предлагают власти и как это оценивают эксперты

"10-10-10" — такое название получил проект радикальной налоговой реформы, разработанный рядом украинских экономистов по заданию Офиса президента Украины, под кураторством замглавы ОПУ Ростислава Шурмы. Название документ получил по предлагаемым новым ставкам основных налогов – на добавленную стоимость, прибыль предприятий и доходы физических лиц.

Данный проект вызвал оживленную дискуссию среди экономистов и бизнесменов, найдя как сторонников, так и противников. "Телеграф" разбирался в позиции сторон.

За радикальную налоговую реформу

В интервью "Форбс-Украина" замглавы ОПУ Ростислав Шурма назвал предложенный проект радикальной реформой и это действительно так, ведь основные налоги предлагается снизить почти вдвое – до 10% всего нынешних 20% НДС и 18% налога на прибыль и налога на доходы физлиц.

Правда другой стороной реформы должны стать рост военного сбора с доходов физлиц вдвое – с 1,5% до 3% и полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства.

Тем не менее сторонники и разработчики реформы уверены в ее будущей эффективности, которая должна преодолеть проблемы украинской экономики, такие как:

высокий уровень бюрократии;

большая доля теневой экономики;

отсутствие или затрудненный доступ к кредитам и инвестициям;

медленный рост экономики.

По словам директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина, реформа даст:

рост оборотного капитала в бизнесе, а с ним — больше инвестиций, рабочих мест, прибыли и налогов;

меньше отчетность и рост возможности привлекать кредиты для развития, а значит больше инвестиций, рабочих мест и налогов;

снижение административного давления, упрощение отчетности, цифровизация;

белые зарплаты.

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар отмечает, что если бы новая реформа работала бы уже с 1 января 2022 года доходы бюджета были бы 920 миллиардов гривен, что на 300 миллиардов меньше чем сейчас. То есть потери бюджета могут достигать четверти доходов, но вместе с тем на 350 миллиардов гривен упали бы расходы государства, в основном за счет меньших плат ЕСВ за бюджетников и военнослужащих.

Михаил Кухар

В итоге в 2022 году госбюджету пришлось бы искать 1,967 трлн грн или 55 миллиардов долларов для покрытия своих расходов, что всего на 15% больше чем сейчас.

"В то же время при условии запуска реформы произойдет критическое улучшение налогового климата в стране, что будет способствовать активизации деловой активности, увеличению капитальных инвестиций и в стратегической перспективе – значительному увеличению налоговых поступлений с возможностью достижения профицита бюджета", — отмечает Михаил Кухар.

Не реформа, а маркетинговый ход?

В то же время критики концепции 10-10-10 отмечают излишний радикализм и даже популизм реформы, и отсутствие реальных просчетов рисков и выгод проекта.

Так, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, правильным выглядит предложение снизить до 10% ЕСВ и частично НДС, но есть важные нюансы.

Так, по словам эксперта, нужно вводить прогрессивную ставку ЕСВ: минимальная зарплата — ставка 0%; выше минимальной, но ниже 100 тыс. грн. — 10%; от 100 тыс. до 500 тыс. — 20%; от 500 тыс. до 1 млн — 30%; выше 1 млн — 40%.

Аналогичную практику следует ввести и для НДС, к примеру, установить базовую ставку в 15%, но при этом на социальные товары и услуги (коммуналка, топливо, газ, крупы, молоко, хлеб, лекарства и т.д.) установить ее от 0% до 5%. На дорогие же товары – ювелирные изделия, брендовые вещи и прочее, напротив, поднять в 2-3 раза в сравнении с базовой.

Наконец, эксперт категорически против снижения налога на прибыль до 10% вместе с отменой всех льгот. По его мнению нынешняя ставка налога в 18% оптимальна, а вот отмена льгот просто приведет к оттоку инвестиций.

Не стоит гнаться за маркетинговым названием, резюмирует эксперт.

Алексей Кущ

Еще более конкретен старший экономист в Центре экономической стратегии Юрий Гайдай. По его словам, в реформе много "подводных камней" и до конца не просчитанные цифры влияния нововведений на экономическую ситуацию.

Эксперт акцентировал, что по подсчетам авторов дефицит бюджета составит 622 млрд грн, из которых 350 млрд можно сэкономить на снижении ЕСВ для бюджетников, но где брать остальные? Отмена возмещения НДС экспортерам сырья загонит их в тень, рост акцизов на алкоголь и сигареты даст несколько миллиардов, рост ренты на природные ископаемые в условиях роста цен на газ и падения экспорты руды также даст очень мало.

Непонятно что делать с дефицитом местных бюджетов, которые в основном и наполняются за счет налога на доходы физлиц и налога на прибыль, ост же дотаций из госбюджета увеличит дефицит последнего.

Надежды на детенизацию и широкую международную финансовую помощь слишком субъективны и не имеют под собой реальных подсчетов.

Наконец, предлагаемая ставка НДС в 10% прямо противоречит Евродирективе 112 и плану по борьбе с отмыванием грязных денег и уклонению от налогов BEPS, что было подписано Украиной и должно соблюдаться.

"В конце концов можно еще долго продолжать, но этого должно быть достаточно. Я искренне сомневаюсь, что в Минфине или в Налоговом комитете ВРУ могут вообще серьезно воспринять такие предложения. Жаль только времени, которое специалисты потратят, чтобы отбиться от этого", — уверен Юрий Гайдай.

Напомним, последняя попытка что-то изменить в существующей системе налогообложения в Украине – вернуть акциз на топливо, не нашла поддержки у народных депутатов. Законопроект даже не нашел голосов необходимых для включения в повестку дня работы сессии.