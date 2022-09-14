Велике будівництво повертається: Яким буде бюджет України на 2023 рік та скільки витратимо на війну

В проєкті бюджету на 2023 рік видатки в два рази вище доходів. Витрати підуть на оборону і борги, а основними джерелами будуть податки на споживання

Кабмін 13 вересня на своєму засіданні затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік.

Найближчим часом документ має бути внесений на розгляд у Верховну Раду. Як відомо, згідно з Бюджетним кодексом, проєкт має бути внесений в парламент до 15 вересня та прийнятий у першому читанні до 20 жовтня.

Основні показники бюджету

Ще до внесення проєкту в парламент його частинами опублікував у себе в Telegram-каналі нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк.

Серед основних прогнозних показників зазначено, що валовий внутрішній продукт в 2023 році має скласти 6,4 трлн грн. Це плюс 4,6% реального росту рік до року. Щоправда падіння в 2022 році склало 33,2%.

Інфляція прогнозується в межах 30%. Приблизно така ж буде і в 2022 році.

В проєкт закладено, що середній курс долара складе 42 грн/дол., а не 50 грн, як Кабмін прогнозував раніше.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не змінюються. Складуть відповідно 6700 та 2589 грн. Тобто поліпшення соціальних стандартів на наступному воєнному році чекати не варто.

Згідно з проєктом, доходи бюджету в 2023 році складуть 1,28 трлн грн, видатки: 2,57 трлн грн. Тобто, щомісячний дефіцит бюджету складатиме $3 млрд, або 1,29 трлн грн за рік. Річний дефіцит більше, ніж всі доходи бюджету.

Як і в поточному році, Кабмін буде закривати дефіцит бюджету за рахунок донорської допомоги західних партнерів, випуску військових облігацій, зовнішніх запозичень і емісії гривні Нацбанком. Від НБУ в 2023 році має прийти не менше як 19,3 млрд грн.

Прогнозується, що середня зарплата в 2023 році буде 18,5 тис. грн (в поточному році 14 тис. грн), рівень безробіття: 28% (трохи зросте). Негативне сальдо торгівельного балансу (різниця між імпортом та експортом) складе $14,3 млрд, що менше ніж в поточному році.

Звідки підуть гроші до бюджету: податки на споживання

Найбільші джерела наповнення держбюджету від податків – традиційні. Це ПДВ, який у розмірі 20% сплачує кожен українець під час будь-якої купівлі товарів або послуг. Далі йде акциз, який сплачують споживачі алкоголю, цигарок, бензину та електроенергії.

На третьому місці податок на прибуток підприємств, який сьогодні складає 18%. Далі йде податок на доходи фізосіб (ПДФО) – 18%. Його сплачує кожен легально найманий працівник в країні. Більша частина цього податку йде у місцеві бюджети, а чверть – в державний (крім Києва).

На останньому місці в п'ятірці джерел – рентна плата за користування надрами. Найбільше в ній – виплати за видобуток природного газу та газового конденсату. Також в цю категорію входять плата за користування радіочастотами операторами мобільних мереж, рента за видобуток залізної руди, тощо.

Які найбільші видатки: армія і борги

Найбільшим розпорядником коштів бюджету очікувано буде Міноборони. Його бюджет виріс на 37% порівняно з 2022 роком і в 7 разів порівняно з 2021 роком.

На другому місці Мінфін. Ця установа отримує гроші з бюджету на обслуговування державного боргу країни. Тому її видатки завжди були одними з найбільших.

На третьому місці Міністерство соціальної політики, яке адмініструє Пенсійний фонд. Його видатки знизились на 20 млрд грн, або на 5% порівняно з 2022 роком. Це означає, що держава скорочує соціальні виплати під час війни і поки не планує підвищувати їх.

Далі йде Міністерство внутрішніх справ, до складу якого входить Національна поліція та Національна гвардія, бійці яких воюють за країну. Бюджет МВС порівняно з 2022 роком зростає на 2%.

Замикає п'ятірку Міністерство охорони здоров'я, яке втратило в бюджеті 10% від рівня 2022 року.

Особливі нюанси бюджету-2023

За словами Железняка, з Бюджету-2023 прибрана стаття 38, яка була в Бюджеті-2022. Згідно з нею кошти з Дорожнього фонду передавались на потреби оборони.

Це означає, що в 2023 році повертається будівництво доріг. Як відомо, Дорожній фонд наповнюється за рахунок акцизу від продажу моторного палива: бензину, дизелю та автогазу.

В березні, на початку вторгнення рф в Україну, Рада скасувала акцизи на пальне. Зараз на розгляді в парламенті знаходиться проєкт закону №7668, який передбачає повернення акцизів. Хоч і в менших розмірах, ніж вони були до війни.

Передбачається, що акциз почне працювати із жовтня 2022 року. Таким чином, гроші для Дорожнього фонду в 2023 році вже передбачені.

За розрахунками директора консалтингового агентства А-95 Сергія Куюна, акцизи на пальне в нинішніх розмірах будуть приносити бюджету 100 млн грн на день, або близько 36 млрд грн на рік.

Важливо, що проєкт бюджету на 2023 рік Кабмін ухвалив без будь-яких зауважень щодо зміни Податкового кодексу. Тому можна впевнено казати, що в 2023 році не передбачається зниження податків по схемі 10-10-10 (зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і ПДФО до 10%), яку анонсував заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма у серпні.