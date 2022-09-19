Курс долара почне зростати вже з четверга? Експерт пояснив, чому заокеанська валюта може різко зрости

Чому курс долара зростатиме в Україні і до чого тут центральний банк США

Вже 21-22 вересня курс долара в Україні може розпочати чергове зростання. Причиною цього буде ймовірне зростання ключової ставки Федеральної резервної системи (ФРС) США. Відповідне рішення може бути ухвалене у середу, 21 вересня.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров. За його словами найімовірніше ФРС знову підвищить ключову ставку, (аналог нашої облікової ставки НБУ – ред.), що призведе до чергового витку знецінення валют, насамперед країн, що розвиваються.

Пояснення тому, за словами експерта, падіння світової економіки, на яке чекають у 2023 році. Але його відлуння помітне вже сьогодні.

У свою чергу зростання ключової ставки ФРС спричинить зростання ставок за кредитами в доларах по всьому світу. Українські банки, котрі беруть ці кредити, будуть змушені підвищувати курс валюти в Україні.

Втрутиться у процес девальвації гривні та можливі проблеми з фінансовою допомогою Україні від західних партнерів, що може змусити НБУ продовжити емісію гривні та підніме курс долара.

"Нарешті, і наш міністр фінансів Сергій Марченко перестав вдавати, що нічого не відбувається на світових ринках капіталу. Нещодавно він заявив: Україні потрібно мінімум $38 млрд., щоб наступного 2023 року Нацбанку не доводилося друкувати гривню та зберегти її курс", – попереджає про складнощі наступного року експерт.

Раніше Олександр Гончаров вже попереджав про майбутній стрибок курсу долара.