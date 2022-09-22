Долар в Україні на чорному ринку сягнув 43 грн: що прогнозують експерти

Нестабільність валюти спричинена інформаційним полем

Курс долара в Україні знову долає черговий психологічний рубіж. Після подорожчання до 42 грн на чорному ринку, в обмінниках почали просити за американську валюту вже 43 грн.

Експерти не очікують зниження курсу долара і називають причиною різкого стрибка вартості валюти звернення російського диктатора володимира путіна та оголошення їм часткової мобілізації в росії. Одразу після його заяв курс долара в обмінних пунктах злетів до 44-45 грн, але на ранок четверга незначно стабілізувався.

Експерти впевнені, після того, як галас уляжеться, курс скоригується самостійно, у повернення до вартості за долар США в 39-40 грн найближчим часом чекати не варто. Згідно з даними Мінфіну на 9:30 22 вересня за долар на чорному ринку в Україні в середньому просять 42,5/43 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окрім купівлі готівкової валюти, якої фізично не вистачає у відділеннях банку, вкладення можна зробити ще кількома способами. Експерти прогнозують, що за тиждень до кінця вересня долар може злетіти в ціні до 45 грн.