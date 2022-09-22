Курс доллара продолжит свой рост даже без влияния мобилизации в рф – эксперт назвал причину

До конца месяца курс доллара может достигнуть 45 гривен, возможно даже больше

На 50 копеек за сутки, 21 сентября, вырос курс доллара в обменных пунктах украинских банков, достигнув показателя в 43 гривны на продажу в четверг, 22 сентября, хотя днем ранее этот показатель был равен 42,5 грн.

Этот рост стал результатом во многом действий рф, чей диктатор владимир путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

Однако по мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, главным глобальным фактором для роста курса доллара будет являться регуляторная политика Федеральной резервной системы США, эмитента долларов.

По словам эксперта, ФРС ожидаемо повысил ключевую ставку на 75 б. п. до целевого диапазона 3,0%–3,25%. В итоге Индекс доллара США взлетел, преодолев 111 пунктов и обновив максимум с июня 2002 года. То есть инвестиции в американскую валюту становятся все более прибыльными, что повышает его обменный курс в других странах, особенно испытывающих экономические проблемы, например, Украине.

"Гривна продолжит слабеть, несмотря на хорошие новости о намерениях западных партнеров предоставить Украине многомиллиардную макрофинансовую помощь. Ситуация на валютном рынке по гривне будет оставаться напряженной, если быки (рыночные игроки, скупающие акции и валюту в расчете на их рост – ред.) не включатся на текущей неделе, то медведи (игроки, продающие валюту и акции из-за ожидания, что их курс упадет – ред.) могут усилить давление на гривну. Но уже сегодня начались резкие колебания по валютной паре грн/долл США", — отмечает эксперт, что в ослаблении гривны заинтересованы по сути все.

В то же время некоторые эксперты считают, что НБУ путем срочной распродажи валютных резервов, пополнившихся в августе за счет 3 миллиардов долларов финансовой помощи, удастся удержать курс доллара в 43 гривны. В противном случае курс вырастет до 45 гривен уже на следующей неделе.