Доллар в Украине на черном рынке достиг 43 грн: что прогнозируют эксперты

Нестабильность валюты вызвана информационным полем

Курс доллара в Украине снова преодолевает очередной психологический рубеж. После подорожания до 42 грн на черном рынке, в обменниках начали просить за американскую валюту уже 43 грн.

Эксперты не ожидают снижения курса доллара и называют причиной резкого скачка стоимости валюты обращение российского диктатора владимира путина и объявление им частичной мобилизации в россии. Сразу после его заявлений курс доллара в обменных пунктах взлетел до 44-45 грн, но к утру четверга незначительно стабилизировался.

Эксперты уверенны, после того, как шумиха уляжется курс скорректируется самостоятельно, во возвращения к стоимости за доллар США в 39-40 грн в ближайшее время ждать не стоит. Согласно данным "Минфина" на 9:30 22 сентября за доллар на черном рынке в Украине в среднем просят 42,5/43 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме покупки наличной валюты, которой физически не хватает в отделениях банка, вложения можно сделать еще несколькими способами. Эксперты прогнозируют, что за неделю до конца сентября доллар может взлететь в цене до 45 грн.