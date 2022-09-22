В Иране митингующие уже неделю противостоят силовикам палками и камням. Почему и что об этом известно

Люди не расходятся по домам, их не останавливают даже существование тайной полиции и случаи гибели на митингах

В Иране уже неделю продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после гибели девушки в отделении так называемой полиции морали. Несмотря на жестокие задержания, применение слезоточивого газа и водометов, митингующие оттесняют силовиков палками и камнями и поджигают полицейские машины. Впервые в авангарде протестов Ирана задействованы женщины — они демонстративно сжигают хиджабы и состригают себе волосы.

Как девушка стала символом неповиновения всего Ирана

Масха Амини

Протесты вспыхнули после трагической гибели 22-летней девушки Масхи Амини в Тегеране. Ее 14 сентября арестовала тайная полиция морали за ненадлежаще одетый хиджаб в метро. Полиция морали насчитывает тысячи агентов, которые, скрываясь под видом обычных граждан, следят за поведением женщин на улицах, проверяют, насколько тщательно они придерживаются предписания покрывать голову. Как сообщает IranWire, на момент ареста Масха была вместе со своим братом, ему пообещали, что девушку отпустят после "перевоспитания", но он решил не покидать сестру и отправился за ней в полицейский участок. Там он увидел несколько десятков родственников девушек, задержанных с тем же обоснованием.

Позже из участка начали выбегать женщины, они кричали, что кого-то убили. Свидетели утверждают, что девушку сильно избили в участке, что привело к потере сознания и госпитализации. Масха впала в кому и через три дня скончалась в больнице. Врачи предположили, что девушка получила перелом основания черепа, который мог бы стать результатом сильного удара по голове.

Масху Амини из отделения полиции забрала скорая, она погибла после трех дней запятой

Правоохранители, в свою очередь, пытаются отрицать свою вину и даже обнародовали сильно отредактированную запись с камер видеонаблюдений. По словам силовиков, девушка умерла в результате проблем с сердцем.

Смерть Масхи стала еще одним доказательством жесткого контроля инакомыслия и сплотила иранцев в борьбе за перемены. В авангарде протестов стали именно женщины, показательно снимающие и сжигающие свои хиджабы.

Хронология протестов и ситуация на данный момент

Женщина отрезает себе волосы перед посольством Ирана в Стамбуле.

Протесты вспыхнули 16 сентября, люди массово вышли на улицы, требуя справедливости и ответственности за смерть Амини. Многие женщины в знак солидарности с погибшей снимали свои хиджабы, поджигали их, некоторые демонстративно состригали волосы. Среди лозунгов на митингах были: "Смерть диктатору" (речь о лидере Ирана Али Хаменее), люди держали плакаты с надписями "Женщины, жизнь, свобода". В антиправительственных протестах принимают участие также студенты пяти Тегеранских университетов.

Митинги распространились на всю страну и сопровождались столкновениями с полицией, применением водометов, слезоточивого газа, пластиковых шаров и арестами. В среду подтверждено около десяти жертв среди гражданского населения. В то же время директор правозащитной организации Iran Human Rights (IHR) Махмуд Амири-Могаддам заявил о смерти 31 гражданского во время подавления протестов IHR сообщила, что в число погибших входят 11 человек, убитых в ночь на среду в городе Амол и шесть убитых в Баболе, в Тебризе погибла первая жертва протестов, сообщает IHR.

Военизированная группировка "Басидж" также пыталась вмешаться. Иранские "титушки" смешивались с толпой, а затем схватив ключевую фигуру из протестующих и толкали ее в полицию. Протестующие продвигаются к силовикам с камнями и палками и во многих случаях заставляют их отступить. На этом видео, снятом в среду, митингующие в Амоле дают отпор полицейским и заставляют их отступить.

В четверг протестующие подожгли полицейские участки и автомобили в нескольких городах. На северо-востоке протестующие кричали "Мы умрем, но мы вернем Иран" у полицейского участка, который был подожжен. Еще один полицейский участок был подожжен в Тегеране.

Протестующие заполонили улицу в Тегеране

По состоянию на сегодняшний день в крупных городах, таких как столица Тегеран, протесты больше не проводятся только в центре, они нарастают в окрестностях и в пригороде. В некоторых районах Тегерана и Курдистана отключен интернет и заблокирован доступ к Instagram и WhatsApp.

В пятницу запланированы и проправительственные протесты, сообщают иранские СМИ.

Значение протестов

Если в Иране произойдет революция, то изменится все, утверждает в своей колонке на " НВ " Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. По его словам, Иран – это огромная региональная страна, влияющая на множество процессов. А это будет означать, что тот Ближний Восток, который мы сейчас видим, радикально изменится.

Это не первый протест в Исламской республике за последние годы, но сейчас ситуация отличается. Тогда у власти были умеренные исламисты, соответственно, выходящая на улицы часть общества протестовала против реформаторов.

"Сейчас в Иране у власти самая радикальная консервативная группа, связанная непосредственно с Корпусом стражей исламской революции, то есть, дальше уже только стенка. И протест сейчас более консолидирован. То есть, люди, выходящие на улицу, могут мобилизовать не только открытых противников режима, но и противников именно этого консерватизма в среде умеренных исламистов", — считает Семиволос.

Исследователь также обращает внимание на то, что президент Ирана Ибрагим Раиси находится в США.

Ибрагим Раисе в Генассамблее ООН 21 сентября

"Он может вернуться к пятнице, возглавить наступление на выходящих на улицы людей. Но в этой истории важно каждый день и каждый час. Возможно, что к пятнице, когда они попытаются мобилизовать своих поклонников, уже будет поздно... И третий момент. Связан с тем, что действующие в Иране оппозиционные группы довольно быстро овладели протестами и начали очень неплохую координацию.", — отмечает исследователь.

Он отметил, что если удастся обеспечить общность интересов и общий антиклерикальный (антиаятолский) фронт, то тогда власти не смогут использовать этот тезис для мобилизации своих сторонников.

В свою очередь заместитель директора центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в комментарии " 5 каналу " отметил, что впервые протесты начались за вещи, которые для консервативного истеблишмента считаются непоколебимыми — это статус женщины, ее дресс-код и положение.

"Впервые протесты начались за вещи, которые для консервативного истеблишмента считаются непоколебимыми"

"Пока это выглядит, как народный бунт. То есть, на революцию не похоже, потому что нет организационных структур, лидеров, нет основы, политического представительства, которое могло бы возглавить и организовать это движение… Но это очень важный колокольчик для режима, что люди публично ставят под сомнение идеологические основы их режима. И это демонстрация того, что режим слаб. А слабый режим может как трансформироваться в какой-то более приемлемый вид, так и еще больше зацементироваться и искать союз с такими же", — отметил Данилов.

Преподаватель Киево-Могилянской школы бизнеса Валерий Пекарь обратил внимание на то, что иранские протестующие не разбегаются после столкновений с полицией, в отличие от вчерашних митингов в России, где люди максимум снимали аресты на телефоны:

"Не только у меня возникло желание эти два видео поставить рядом. Если вы не понимаете логику поведения россиян, я объясню (тем, кто немного разбирается в эволюции мышления, она же "интегральная динамика"). Инстинкт самосохранения является глубочайшим человеческим инстинктом, но в какое поведение он воплощается – зависит от парадигмы (уровня) мышления:

- "Синяя" парадигма: меня и всех нас здесь сейчас убьют, если мы не будем держаться друг за друга и не будем защищать друг друга.

-"Красная" парадигма: хорошо, что не меня! хорошо, что не в этот раз! пусть его сейчас, а меня со временем, позже! только не меня!

Атомизация дошла до такого уровня, что я сомневаюсь в возможности сплотить подразделения таких людей. Это не тот случай, когда страх заставит их держаться сообща. Другими словами — как протестуют, так и будут воевать", — отметил Пекарь в Facebook.