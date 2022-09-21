В Иране массовые протесты: в городах столкновения и стрельба (видео)

В Иране на улицах слышна стрельба, а силовики разгоняют протестующих

В Иране продолжаются масштабные протесты, которые периодически перерастают в столкновения между силовиками и демонстрантами.

Причиной возникновения протестов стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая 13 сентября была задержана за "неправильное" ношение хиджаба и погибла после "перевоспитания" в полицейском отделении.

Массовые протесты начались 16 сентября и не остановились даже после того, как руководителя полиции нравов отправили в отставку.

Наиболее масштабные протесты проходят в северозападных провинциях Западный Азербайджан и Курдистан, однако наблюдаются и в других городах страны.

В частности блогер Игаль Левин обнародовал в своем телеграм-канале видео с городов Тебриз, Кередж, Шираз и других.

О погибшей девушке известно, что она приехала с братом в Тегеран из иранского Курдистана, чтобы навестить родственников, однако на выходе из метро ее задержали сотрудники полиции нравов за то, что она "неправильно" носила хиджаб. Амини доставили в отделение полиции, а позже стало известно, что она погибла.

В полиции говорят, что девушка умерла от сердечного приступа, но семья заверяет, что на ее теле были заметны следы пыток и издевательств.

Напомним на днях Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС, организации, в которой уже состоят россия и Китай. До этого он начал поставлять россии беспилотники для войны против Украины.