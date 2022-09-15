Иран будет еще ближе к России и Китаю. Что такое на самом деле ШОС?

ШОС также называют альтернативой либеральному мировому порядку под руководством США

Иран, находящийся годами под санкциями США и вооружающий россия беспилотниками в войне против Украины, собрался присоединиться к азиатскому органу безопасности — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В организации председательствуют Россия и Китай и именно сейчас страны-участницы проводят свой саммит в узбекском городе Самарканд. Важность события добавляет еще и то, что саммит посещает президент Китая Си Цзиньпин, это его первая поездка за границу с начала пандемии Covid-19.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахян заявил, что был подписан меморандум об обязательстве присоединиться к ШОС и теперь страна стала на шаг ближе к полноправному членству. Теперь Иран сможет участвовать в заседаниях этого органа. Рассказываем подробнее, что такое Шанхайская организация сотрудничества.

Что такое ШОС

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для борьбы с радикальным исламом и другими проблемами безопасности на базе стран Шанхайской пятерки. Также ШОС занимается вопросами торговли и экономической сохранности. Первоначально группа состояла из Китая, России и четырех бывших советских республик Центральной Азии (Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана).

В 2017 году в ШОС присоединились еще Индия и Пакистан, сделав ее крупнейшей региональной организацией в мире, включающей 40% населения мира и более половины евразийской суши. С этого времени видение роли ШОС стало позиционироваться как противодействие влиянию Запада в регионе.

Кроме того, в настоящее время Афганистан, Беларусь, Монголия и Иран являются государствами-наблюдателями ШОС. Кроме них партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Высшим органом ШОС является Совет глав государств (РГД), он собирается один раз в год для принятия решений и распоряжений.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества

Геополитически ШОС опирается на географическую концепцию Евразии — континентального центра, сохраняющего валюту и идеологический вес во многих странах. Некоторые из ее членов назвали ШОС противовесом и альтернативой либеральному мировому порядку под руководством США, хотя это видение не является универсальным и гораздо более привлекательным для таких стран, как Россия и Китай, чем для других, например Индия.

ШОС критиковали за то, что она является "пустым сосудом", который не способен решать большие проблемы, связанные с ее мандатом безопасности, и часто разделен через соперничество ее членов, передает " Радио Свобода ".

Что ожидают от саммита?

Встреча в Самарканде стала первым саммитом, проведенным вживую, начиная с 2019 года. Она будет сосредоточена на вопросах безопасности и экономических вопросов, связанных с Афганистаном, вступлении Ирана и потенциальном членстве Беларуси.

Ожидалось, что в Самарканде Си Цзиньпин попытается использовать ШОС как возможность подчеркнуть собрание стран под руководством Китая, которое существует как альтернатива альянсам под руководством Запада. Саммит также предоставит возможность для важной дипломатии для ряда стран, на саммит приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

В частности, сегодня лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсудили Украину и Тайвань, передает Reuters. Путин сказал Си Цзиньпину, что понимает "вопрос и беспокойство" Китая по поводу его вторжения в Украину. российский диктатор предложил "подробно объяснить свою позицию" по отношению к Украине. В коротких телевизионных комментариях в начале встречи российский лидер также подверг критике то, что он назвал "провокациями США и их сателлитов в Тайванском проливе". Си, назвал путина "старым другом", отметил прочность связей с москвой.