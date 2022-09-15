Іран буде ще ближче до росії та Китаю. Що таке насправді ШОС?

ШОС також називають альтернативою ліберальному світовому порядку під керівництвом США

Іран, який роками перебуває під санкціями США і озброює росію безпілотниками у війні проти України, зібрався приєднатися до азійського органу безпеки — Шанхайської організації співробітництва (ШОС). В організації головують Росія та Китай, і саме зараз країни-учасниці проводять свій саміт в узбецькому місті Самарканд. Важливості події додає ще й те, що саміт відвідує президент Китаю Сі Цзіньпін, це його перша поїздка закордон від початку пандемії Covid-19.

Голова МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що був підписаний меморандум про зобов'язання приєднатися до ШОС і тепер країна стала на крок ближче до повноправного членства. Тепер Іран зможе брати участь у засіданнях цього органу. Розповідаємо детальніше, що таке Шанхайська організація співробітництва.

Що таке ШОС

Шанхайська організація співробітництва була створена у 2001 році для боротьби з радикальним ісламом та іншими проблемами безпеки на базі країн "Шанхайської п'ятірки". Також ШОС займається питаннями торгівлі та економічної безпеки. Спочатку група складалася з Китаю, Росії та чотирьох колишніх радянських республік Центральної Азії (Узбекистану, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану).

У 2017 році до ШОС приєдналися ще Індія та Пакистан, зробивши її найбільшою регіональною організацією у світі, що включає 40% населення світу та більше половини євразійської суші. З цього часу бачення ролі ШОС стало позиціюватися як протидія впливу Заходу у регіоні.

Окрім цього, наразі Афганістан, Білорусь, Монголія та Іран є державами-спостерігачами ШОС. Крім них, партнерами по діалогу є Азербайджан, Вірменія, Камбоджа, Непал, Туреччина та Шрі-Ланка. Вищим органом ШОС є Рада глав держав (РГД), вона збирається один раз на рік для прийняття рішень і розпоряджень.

Саміт Шанхайської організації співробітництва

Геополітично ШОС спирається на географічну концепцію Євразії — континентального центру, який зберігає валюту та ідеологічну вагу в багатьох країнах. Деякі з її членів назвали ШОС противагою та альтернативою ліберальному світовому порядку під керівництвом США, хоча це бачення не є універсальним і набагато привабливіше для таких країн, як Росія та Китай, ніж для інших, наприклад Індія.

ШОС критикували за те, що вона є "порожньою посудиною", яка не здатна розв'язувати великі проблеми, пов’язані з її мандатом безпеки, і часто розділена через суперництво її членів, передає "Радіо Свобода".

Що очікують від саміту?

Зустріч у Самарканді стала першим самітом, проведеним наживо, починаючи з 2019 року. Вона буде зосереджена на безпекових та економічних питаннях, пов’язаних з Афганістаном, вступі Ірану і потенційному членстві Білорусі.

Очікувалося, що у Самарканді Сі Цзіньпін, спробує використати ШОС як можливість підкреслити зібрання країн під керівництвом Китаю, яке існує як альтернатива альянсам під проводом Заходу. Саміт також надасть можливість для важливої ​​дипломатії для низки країн, на саміт приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Лідер КНР Сі Цзіньпін і президент рф володимир путін

Зокрема, сьогодні лідер КНР Сі Цзіньпін і президент рф володимир путін обговорили Україну і Тайвань, передає Reuters. путін сказав Сі Цзіньпіну, що розуміє "питання та занепокоєння" Китаю щодо його вторгнення в Україну. російський диктатор запропонував "детально пояснити свою позицію" щодо України. У коротких телевізійних коментарях на початку зустрічі російський лідер також розкритикував те, що він назвав "провокаціями США та їх сателітів у Тайванській протоці". Сі, назвав путіна "старим другом", наголосив на міцності зв’язків із москвою.