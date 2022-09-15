Іран буде ще ближче до росії та Китаю. Що таке насправді ШОС?
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ШОС також називають альтернативою ліберальному світовому порядку під керівництвом США
Іран, який роками перебуває під санкціями США і озброює росію безпілотниками у війні проти України, зібрався приєднатися до азійського органу безпеки — Шанхайської організації співробітництва (ШОС). В організації головують Росія та Китай, і саме зараз країни-учасниці проводять свій саміт в узбецькому місті Самарканд. Важливості події додає ще й те, що саміт відвідує президент Китаю Сі Цзіньпін, це його перша поїздка закордон від початку пандемії Covid-19.
Голова МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що був підписаний меморандум про зобов'язання приєднатися до ШОС і тепер країна стала на крок ближче до повноправного членства. Тепер Іран зможе брати участь у засіданнях цього органу. Розповідаємо детальніше, що таке Шанхайська організація співробітництва.
Що таке ШОС
Шанхайська організація співробітництва була створена у 2001 році для боротьби з радикальним ісламом та іншими проблемами безпеки на базі країн "Шанхайської п'ятірки". Також ШОС займається питаннями торгівлі та економічної безпеки. Спочатку група складалася з Китаю, Росії та чотирьох колишніх радянських республік Центральної Азії (Узбекистану, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану).
У 2017 році до ШОС приєдналися ще Індія та Пакистан, зробивши її найбільшою регіональною організацією у світі, що включає 40% населення світу та більше половини євразійської суші. З цього часу бачення ролі ШОС стало позиціюватися як протидія впливу Заходу у регіоні.
Окрім цього, наразі Афганістан, Білорусь, Монголія та Іран є державами-спостерігачами ШОС. Крім них, партнерами по діалогу є Азербайджан, Вірменія, Камбоджа, Непал, Туреччина та Шрі-Ланка. Вищим органом ШОС є Рада глав держав (РГД), вона збирається один раз на рік для прийняття рішень і розпоряджень.
Геополітично ШОС спирається на географічну концепцію Євразії — континентального центру, який зберігає валюту та ідеологічну вагу в багатьох країнах. Деякі з її членів назвали ШОС противагою та альтернативою ліберальному світовому порядку під керівництвом США, хоча це бачення не є універсальним і набагато привабливіше для таких країн, як Росія та Китай, ніж для інших, наприклад Індія.
ШОС критикували за те, що вона є "порожньою посудиною", яка не здатна розв'язувати великі проблеми, пов’язані з її мандатом безпеки, і часто розділена через суперництво її членів, передає "Радіо Свобода".
Що очікують від саміту?
Зустріч у Самарканді стала першим самітом, проведеним наживо, починаючи з 2019 року. Вона буде зосереджена на безпекових та економічних питаннях, пов’язаних з Афганістаном, вступі Ірану і потенційному членстві Білорусі.
Очікувалося, що у Самарканді Сі Цзіньпін, спробує використати ШОС як можливість підкреслити зібрання країн під керівництвом Китаю, яке існує як альтернатива альянсам під проводом Заходу. Саміт також надасть можливість для важливої дипломатії для низки країн, на саміт приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Зокрема, сьогодні лідер КНР Сі Цзіньпін і президент рф володимир путін обговорили Україну і Тайвань, передає Reuters. путін сказав Сі Цзіньпіну, що розуміє "питання та занепокоєння" Китаю щодо його вторгнення в Україну. російський диктатор запропонував "детально пояснити свою позицію" щодо України. У коротких телевізійних коментарях на початку зустрічі російський лідер також розкритикував те, що він назвав "провокаціями США та їх сателітів у Тайванській протоці". Сі, назвав путіна "старим другом", наголосив на міцності зв’язків із москвою.