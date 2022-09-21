В Ірані масові протести: у містах зіткнення та стрілянина (відео)

В Ірані на вулицях чути стрілянину, а силовики розганяють протестувальників

В Ірані тривають масштабні протести, які періодично переростають у зіткнення між силовиками та демонстрантами.

Причиною виникнення протестів стала смерть 22-річної Махси Аміні, яка 13 вересня була затримана за "неправильне" носіння хіджабу та загинула після "перевиховання" у поліцейському відділенні.

Масові протести почалися 16 вересня і не зупинилися навіть після того, як керівника поліції моралі відправили у відставку.

Найбільш масштабні протести відбуваються у північно-західних провінціях Західний Азербайджан та Курдистан, проте спостерігаються і в інших містах країни.

Зокрема, блогер Ігаль Левін оприлюднив у своєму телеграм-каналі відео з міст Тебріз, Кередж, Шираз та інших.

Про загиблу дівчину відомо, що вона приїхала з братом до Тегерану з іранського Курдистану, щоб відвідати родичів, проте на виході з метро її затримали співробітники поліції вдач за те, що вона "неправильно" носила хіджаб. Аміні доставили до відділення поліції, а пізніше стало відомо, що вона загинула.

У поліції кажуть, що дівчина померла від серцевого нападу, але сім’я запевняє, що на її тілі були помітні сліди тортур та знущань.

Нагадаємо, днями Іран підписав меморандум про вступ до ШОС, організації, в якій вже перебувають росія та Китай. До цього він почав постачати безпілотники рф для війни проти України.