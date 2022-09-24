Народ Ирана восстал за считанные часы: Тегеран охватили протесты, власть недовольна (фото и видео)

Тегеран и другие города Ирана — показательный пример для россиян, боящихся выходить на протесты

Иран, будучи глубоко мусульманской и "традиционной" страной, последнюю неделю объят массовыми протестами. Как известно, толчок к подобной ситуации в стране, власти которой так отчаянно сближаются с россией, дала смерть 22-летней Махси Амини. Ее до смерти "перевоспитала" местная полиция морали, якобы из-за неправильного ношения хиджаба. После этого десятки тысяч женщин по всему Ирану встали на защиту своих жизней и прав. По итогу митинги частично превратились в политические, ведь нынешнее руководство государства поддерживает подобное отношение правоохранителей к мирным гражданам.

"Телеграф" разобрался, что происходило в Иране за последние 24 часа, ведь много информации сейчас из страны не поступает — власти отключили интернет. Однако протестующим на помощь уже поспешил американский бизнесмен Илон Маск, пообещавший запустить Starlink, чтобы агрессивность иранского правительства могли увидеть во всем мире. Данные мы почерпнули из материалов CNN, а также Iran International.

Столица Ирана, Тегеран, объята протестами последние пять дней. И их сила не утихает — наоборот, все больше и больше людей выходят на улицы, высказывая свое недовольство происходящим в стране. Кое-где перекрываются дороги: это делают в знак сопротивления полицейским, которые весьма жестоки по отношению к митингующим. Все чаще в их адрес можно услышать призыв: "Священнослужители, теряйтесь!"

Протесты в провинции Керман

Проходят протестные акции и на территории Исфахана, Тебриза, Ардебили, а также в центральных регионах страны.

В Исфахане правоохранители весьма жестко блокируют попытки митингующих выступить на защиту своих прав, применяют грубую силу, а кое-где даже оружие. Для остановки протестов власть не гнушается бросать на мирных граждан даже военные формирования Basij, которые передвигаются в населенных пунктах, не будучи одеты в полицейскую форму.

Пятничные протесты в Тегеране

Пока что мониторинговые службы подтвердили смерть минимум 40 протестующих по всей стране. Но даже такие цифры не останавливают ни иранских женщин, требующих нормально к себе отношения, ни мужчин, вышедших на их поддержку.

"Пока беспорядки не закончатся, интернет будет ограничен, — заявил министр связи Ирана Ахмад Вахиди. — Чтобы избежать организации массовых беспорядков через соцсети, мы обязаны установить ограничения в интернете".

Иранки публично жгут свои хиджабы и стригутся в знак протеста

Видимо, самого Вахиди и других представителей действующей власти весьма страшат мусульманки, которые вооружились лозунгом "жензины, жизнь, свобода". Это подтверждается и недавним заявлением иранского президента Ибрагима Раиси, который называет протестующих врагами, которые "хотят оседлать волну и посеять хаос".

"Мы слышим слова и протесты, но никто не уйдет под тяжестью беспорядков", — заверил политик.

Отметим, что власти также организовывают митинги и в свою поддержку. Их численность весьма большая, а еще их качественно поддерживают полицейские, показывающие, что "они с народом". При этом убивать других своих соотечественников и соотечественниц для них, видимо, является нормальным.

Впрочем, придушить восстание в Иране вряд ли удастся. Факт гибели Махси Амини вызвала невероятный резонанс во всем мире. Хэштег с именем умершей девушки #Mahsa_Amini, а также его перская версия была ретвитнута в соцсети Twitter более 40 млн раз.

Сообщается, что митингующие готовятся к очередной волне протестов во вторую половину субботы, 24 сентября.

К слову, напомним, что иранское правительство поддержало российскую агрессию в Украине, предоставив Москве партию беспилотников собственного производства. Их уже массово уничтожают наши защитники — в особенности на юге страны.