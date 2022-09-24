Народ Ірану повстав за лічені години: Тегеран охопили протести, влада незадоволена (фото та відео)

Тегеран та інші міста Ірану — показовий приклад для росіян, які бояться виходити на протести

Іран, будучи глибоко мусульманською та "традиційною" країною, останній тиждень охоплений масовими протестами. Як відомо, поштовх до подібної ситуації в країні, влада якої так відчайдушно зближується з Росією, дала смерть 22-річної Махсі Аміні. Її до смерті "перевиховала" місцева поліція моралі, нібито через неправильне носіння хіджабу. Після цього десятки тисяч жінок по всьому Ірану стали на захист своїх життів та прав. Зрештою мітинги частково перетворилися на політичні, адже нинішнє керівництво держави схвалює подібне ставлення правоохоронців до мирних громадян.

"Телеграф" розібрався, що відбувалося в Ірані за останні 24 години, адже багато інформації зараз з країни не надходить — влада вимкнула інтернет. Проте протестувальникам на допомогу вже поспішив американський бізнесмен Ілон Маск, який пообіцяв запустити Starlink, щоб агресивність іранського уряду могли побачити у всьому світі. Дані ми отримали з матеріалів CNN, а також Iran International.

Столиця Ірану, Тегеран, охоплена протестами останні п’ять днів. І їхня сила не вщухає — навпаки, дедалі більше людей виходять на вулиці, висловлюючи своє невдоволення тим, що відбувається в країні. Де-не-де перекриваються дороги: це роблять на знак опору поліцейським, які дуже жорстокі стосовно мітингувальників. Все частіше на їхню адресу можна почути заклик: "Священнослужителі, губіться!"

Протести у провінції Керман

Проходять протестні акції на території Ісфахану, Тебрізу, Ардебілі, а також у центральних регіонах країни.

В Ісфахані правоохоронці вельми жорстко блокують спроби мітингувальників виступити на захист своїх прав, застосовують грубу силу, а подекуди навіть зброю. Для зупинки протестів влада не гребує кидати на мирних громадян навіть військові формування Basij, які пересуваються населеними пунктами, не передягаючись у поліцейську форму.

П’ятничні протести у Тегерані

Поки що моніторингові служби підтвердили смерть щонайменше 40 протестувальників по всій країні. Але навіть такі цифри не зупиняють ні іранських жінок, які потребують нормального ставлення до себе, ні чоловіків, які вийшли на їхню підтримку.

"Поки заворушення не закінчаться, інтернет буде обмежений, — заявив міністр зв’язку Ірану Ахмад Вахіді. — Щоб уникнути організації масових заворушень через соцмережі, ми зобов’язані встановити обмеження на інтернет".

Іранки публічно палять свої хіджаби та стрижуться на знак протесту

Вочевидь, самого Вахіді та інших представників чинної влади дуже лякають мусульманки, які озброїлися гаслом "жензини, життя, свобода". Це підтверджується і нещодавньою заявою іранського президента Ібрагіма Раїсі, який називає протестувальників ворогами, які "хочуть осідлати хвилю та посіяти хаос".

"Ми чуємо слова та протести, але ніхто не піде під тиском заворушень", — запевнив політик.

Зазначимо, що влада також організовує мітинги і на свою підтримку. Їхня чисельність досить велика, а ще їх якісно підтримують поліцейські, які показують, що начебто "вони з народом". При цьому вбивати інших своїх співвітчизників та співвітчизниць для них, мабуть, є нормою.

Втім, придушити повстання в Ірані навряд чи вдасться. Факт загибелі Махсі Аміні викликала неймовірний резонанс у всьому світі. Хештег з ім’ям померлої дівчини #Mahsa_Amini, а також його персидська версія була ретвітнута в соцмережі Twitter понад 40 млн разів.

Повідомляється, що мітингувальники готуються до чергової хвилі протестів у другій половині суботи, 24 вересня.

До речі, нагадаємо, що іранський уряд підтримав російську агресію в Україні, надавши Москві партію безпілотників власного виробництва. Їх уже масово знищують наші захисники, особливо на півдні країни.