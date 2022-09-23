"Всерйоз ще нічого не починали": у ЗСУ розповіли, скільки збили іранських безпілотників

ППО України за день приземлили кілька безпілотників та штурмовик

Після того, як росіяни отримали від Ірану безпілотники-камікадзе, окупаційні війська почали активно застосовувати їх проти мирних міст України. Зокрема, українські кошти ППО за один день 23 вересня збили шість таких БПЛА.

Як повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 18:30 було збито шість БПЛА "Shahed-136" іранського виробництва, а на південному напрямку українські захисники на додачу приземлили ворожий штурмовик Су-25.

"І це ми ще всерйоз нічого не починали", — пожартували в Командуванні ЗС ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, після того, як іранські безпілотники були застосовані проти Одеси та Дніпра, президент України Володимир Зеленський дав доручення главі МЗС Дмитру Кулебі відреагувати на факти застосування іноземної зброї.

Пізніше в МЗС повідомили, що розцінюють постачання безпілотників росії як недружній акт з боку Ірану, який суперечить заявленому нейтралітету Тегерана. У відповідь на це Київ ухвалив рішення позбавити іранського посла акредитації та суттєво скоротити кількість дипломатів у посольстві.