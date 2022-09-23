Іранські безпілотники в армії росії: Зеленський зробив заяву

Глава держави вважає дії Ірану спрямованими проти суверенітету України

Президент України Володимир Зеленський дав доручення главі МЗС Дмитру Кулебі відреагувати на факти застосування окупаційними військами безпілотників іранського провадження.

Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, повідомлення в засобах масової інформації про застосування іранських безпілотників проти України були остаточно підтверджені на полі бою.

"Це кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя та здоров’я громадян України", — наголосив він.

Також Никифоров нагадав, що офіційний Тегеран неодноразово заявляв про свій нейтралітет у цій війні і навіть був готовий стати посередником між Києвом і Москвою.

Варто зазначити, що раніше Одеса зазнала ударів БПЛА-камікадзе, що призвело до руйнування адміністративної будівлі та загибелі мирного мешканця. Інформацію про це спочатку підтвердили в Оперативному командуванні "Південь", а згодом і міський голова Геннадій Труханов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постачальником дронів для країни-агресора росії став Іран. Ісламська республіка передала росіянам партію БПЛА Mohajer-6 та Shahed, які для прикриття перейменували на "ГераньМ214".