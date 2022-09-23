Иранские беспилотники у армии рф: Зеленский сделал заявление

Глава государства считает действия Ирана направленными против суверенитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение главе МИД Дмитрию Кулебе отреагировать на факты применения оккупационными войсками беспилотников иранского производства.

Как сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, сообщения в средствах массовой информации о применении иранских беспилотников против Украины были окончательно подтверждены на поле боя.

"Это шаги Ирана против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также против жизни и здоровья граждан Украины", — подчеркнул он.

Также Никифоров напомнил, что официальный Тегеран неоднократно заявлял о своем нейтралитете в этой войне и даже готов был стать посредником между Киевом и Москвой.

Стоит отметить, что ранее Одесса подверглась ударам БПЛА-камикадзе, что привело к разрушению административного здания и гибели мирного жителя. Информацию об этом сначала подтвердили в Оперативном командовании "Юг", а затем и городской глава Геннадий Труханов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поставщиком дронов для страны-агрессора рф стал Иран. Исламская республика передала россиянам партию БПЛА Mohajer-6 и Shahed, которые для прикрытия переименовали в "ГераньМ214".