Одесу атакували безпілотниками, у місті вибухи: відео та подробиці

Місцеві жителі нарахували щонайменше чотири безпілотники

У п'ятницю, 23 вересня, російські військові атакували Одесу з дронів-камікадзе. У місті роздалися вибухи, частина з яких пролунала внаслідок роботи протиповітряної оборони України. В небі над містом помітно сліди від вибухів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, оприлюднивши безліч відео з місця подій. За попередніми даними, перший вибух в Одесі роздався близько 14:20 23 вересня. Очевидці писали, що ППО ліквідувала ворожий дрон.

Після цього повідомили, що в Одесі вибухи не припинялися, але заспокоїли місцевих жителів, що протиповітряна оборона, яка збила російський дрон, намагається ліквідувати ще один ворожий безпілотний літальний апарат. Людей попросили зберігати спокій і не виходити з укриттів.

Врешті ще один ворожий безпілотник було ліквідовано українськими військовими, але російські окупанти запустили над містом ще 3 таких дрони, які літали над різними районами Одеси. Точково по місту очевидці сфотографували сліди після вибухів, однак подробиць на момент випуску новини не оприлюднювалося.

Пізніше з'ясувалося, що ворожі дрони, які літали над Одесою, вдалося ліквідувати. Після цього у місті дали відбій повітряної тривоги. Тим часом у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що один ворожий літальний апарат атакував важливий об'єкт критичної інфраструктури, однак військові цих даних поки не підтверджували.

З'явився згодом і коментар військових. ОК "Південь" підтвердило удар дронів-камікадзе по Одесі. Повідомляється, що два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, пожежу гасять рятувальники.

Ще один безпілотник (дрон іранського виробництва Шахід-136) був збитий над морем силами ППО.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 23 вересня обстріляли Дніпропетровську область. На Нікопольський район за кілька годин "опустилося" близько тридцяти російських снарядів. Деякі з них зруйнували мирну інфраструктуру українських міст, а інші, на жаль, забрали кілька життів наших земляків. Трагічно обстріл закінчився для жителів Марганця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постачальником дронів для країни-агресора РФ став Іран. Ісламська республіка передала росіянам партію БПЛА Mohajer-6 і Shahed, які для прикриття перейменували у "ГераньМ214".