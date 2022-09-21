Терор триває: окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові

Інформація про постраждалих уточнюється

У ніч на 21 вересня російські окупанти знову влаштували терор для мирних українців та завдали ударів по Харкову.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, удар зазнав Холодногірського району, а ракети потрапили по багатоповерхових житлових будинках, через що в деяких із них залишилися заблокованими люди.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою в результаті ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", — написав він.

Водночас у місцевих телеграм-каналах повідомлялося про те, що близько 1:20 окупанти запустили сім ракет по Харківській області, а через близько пів години щонайменше три вибухи пролунали в самому обласному центрі.

При цьому один із них був досить потужним, щоб його бачили з різних куточків міста.

Сам будинок залишився відносно цілим, однак у ньому було пошкоджено кілька верхніх поверхів, в багатьох квартирах вибило шибки, а також рознесло частину даху.

Як повідомлялося раніше, окупанти не припиняють обстрілу критичної інфраструктури України, так нещодавно ударів було завдано по Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області.