Десятки прильотів за ніч: на Дніпропетровщині через атаку росіян загинули люди (фото)

Загалом по двох районах області за ніч випустили до 30 артилерійських снарядів

Ніч на 23 вересня видалася дуже неспокійною для мешканців Дніпропетровської області. Не встигли деякі відійти від вибухів у самому Дніпрі напередодні, як на Нікопольський район лише за кілька годин "опустилося" близько тридцяти російських снарядів. Деякі з них зруйнували мирну інфраструктуру українських міст, а інші, на жаль, забрали кілька життів наших співвітчизників. Трагічно обстріл закінчився для жителів Марганця.

Подробиці нічної атаки стали відомі завдяки керівнику Дніпропетровської ОВВ Валентину Резніченку. У своєму Telegram-каналі чиновник підкреслив, що основна атака припала на світанок, росіяни використали важку артилерію, а також "Гради".

Марганець став епіцентром людських втрат внаслідок удару окупантів. Поки що відомо про мінімум двох загиблих — чоловіка та жінку. Також дев’ятеро інших містян отримали поранення різної тяжкості. Трьох із них рятувальникам вдалося дістати практично неушкодженими з-під завалів.

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Також у Марганці горів один із житлових будинків, але завдяки оперативній роботі пожежників його вже вдалося ліквідувати. Загалом під обстріл потрапило вісім приватних будинків, один із яких знищено повністю. Поки в місті спостерігаються серйозні перебої з електрикою, через пошкодження ЛЕП без світла залишається близько 2,2 тис. сімей. Втім, фахівці роблять все можливе, щоб відновити постачання якнайшвидше.

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Не пощастило цієї ночі і Нікополю — ворог теж бив по житлових кварталах. Пошкоджено близько десятка будинків. На щастя, тут обійшлося без людських жертв.

Загальні масштаби пошкоджень уточнюються поліцейськими та іншими уповноваженими особами.

Нікополь та Марганець на карті

До речі, цієї ночі гучні вибухи також чули мешканці Запоріжжя та Миколаєва. Оперативна інформація поки що з’ясовується.

Нагадаємо, що напередодні ворог двічі атакував ракетами Запоріжжя. Вранці 22 вересня обласним центром прилетіло дев’ять ракет, а вже пізньої ночі — ще десяток.