Де вночі були прильоти та хто відмовив Україні у танках: 5 новин, які ви могли проспати

Відстежили головні події ночі як в Україні, так і за кордоном

Україна продовжує протистояти російській армії на всіх напрямках — військовому, політичному та економічному. Десь нам допомагають партнери, десь доводиться "вигрібати" самим. Однак важливо те, що ми не зупиняємося, хоч би який час доби не був за вікном, бо навіть уночі відбуваються дуже важливі події.

Добірку саме таких новин, які ви могли проспати 23 вересня, і підготував "Телеграф". Зазначимо, що інформація стосується не лише того, що відбувається всередині країни, а й її зовнішньої політики.

Нічні прильоти

Після опівночі досить шумно було на території Запоріжжя. Глава ОВА Олександр Старух підтвердив, що місто після денної атаки знову обстріляли, випустивши по ньому до десяти ворожих ракет. Офіційно повідомлялося, що під удари потрапили об’єкти важливої інфраструктури обласного центру. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Неспокійно було й у Миколаєві. Судячи з усього, росіяни знову обстріляли місто ракетами С-300, які спочатку призначені для використання засобами ППО. Про наслідки прильотів влада поки не повідомляла.

Також надходила інформація, що звуки вибухів чули мешканці Нової Каховки.

Німецьких танків поки що не буде

За інформацією Politico, чергове засідання німецького Бундестагу знову відклало в "довгу скриньку" питання щодо відправки в Україну танків марки Leopard. Подібна бюрократія німців, які перекладають відповідальність за подібне рішення з одного комітету на інший, серйозно гальмує військову допомогу нашій країні.

Варто зазначити, що питання постачання такого важкого озброєння деякі політики просять винести на голосування, що може призвести до серйозного розколу в уряді. Питання щодо необхідності отримання Україною танків обговорювалося берлінськими політиками та дипломатами близько 50 хвилин, після чого більшість підтримала передачу питання на розгляд комітету із закордонних та економічних справ. Фактично це затримує ухвалення головного рішення як мінімум ще на кілька тижнів.

Інтерв’ю Зеленського

У той же час німецьке видання BILD випустило розлоге інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським. Під час спілкування з журналістом лідер держави розповідав про війну, обов’язковий програш росії та подальший розвиток подій. Короткі тези заяв Зеленського виглядають так:

путіну ніхто не пробачить вторгнення в Україну, тож росіянам доведеться змінитись після війни;

рф програла війну відразу після повномасштабного вторгнення — передусім, собі і всьому світу;

путінському режиму обов’язково настане кінець, але коли саме, залежить від росіян;

Україна не боїться російської мобілізації, адже військова форма не робить із людини повноцінного бійця;

референдуми на тимчасово окупованій території України нічого не змінять для нашої влади та ЗСУ.

Більше деталей можна дізнатися у нашому матеріалі.

Стеля нафтових цін

У Євросоюзі готуються запровадити основні обмеження цін на нафту, яку отримують з росії. За даними Bloomberg, таке рішення може стати основою нового пакету антиросійських санкцій.

Одностайності в цьому питанні поки що не досягнуто, адже кожна з європейських держав має власні енергетичні потреби і вони не завжди відповідають потрібним обмеженням. Цілком імовірно, що попередньої домовленості намагатимуться досягти до 6 жовтня — цього дня лідери ЄС мають провести у Празі неформальну зустріч. При цьому очікується, що найбільше гальмуватиме ухвалення рішення Угорщина.

Успіхи наших котиків на півдні України

Минулої доби українська авіація на південному напрямку фронту завдала противнику 13 точних ударів. Сили ППО змогли знищити аж п’ять дронів-камікадзе, якими росіяни намагалися атакувати позиції нашої армії.

Таким чином ворог не дорахувався двох пунктів управління у Бериславі та Новій Каховці, також вражені щонайменше три зосередження військових сил та техніки у Каховському та Херсонському районах. Приємною новиною є і зупинка колони ворожої техніки через Каховський міст.

Більше про те, що відбувається протягом п’ятниці, 23 вересня, ви зможете дізнатися завдяки відстеженню нашої текстової онлайн-трансляції: Війна — день 212: ЗСУ продовжують поступово вичавлювати окупантів на сході України.