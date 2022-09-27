Война – день 216: ВСУ продолжают освобождать Харьковщину, россияне вновь бьют по городам ракетами и дронами-камикадзе

Оперативно о главном 27 сентября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 216 дней. Не имея каких-либо успехов на фронтах, российские войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Так, продолжаются нападения вражеских беспилотников-камикадзе на Одессу, а накануне вечером россияне ударили крылатой ракетой по аэропорту Кривого Рога, которые в результате "прилета" был разрушен.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Сурок-предсказатель Тимка пережил оккупацию Купянского района, а в сети появились его фото.

00:00 ВСУ ведут бои за освобождение продолжается левобережной части Боровской громады Харьковской области, оккупационные власти и большинство их местных приспешников бежали. Село Пески-Радьковские уже находится под контролем ВСУ, сообщает поссовет.

О том, что происходило 24 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 213: ВСУ освобождают Украину, "референдумы" под дулами автоматов".

Напомним, информация за 25 сентября доступна в сводке: "Война – день 214: Тяжелые бои на фронте, цирк с "референдумами".

С данными за 26 сентября можно ознакомиться в материале: "Война – день 215: Наступление ВСУ, иранские дроны атакуют Одессу".