россия атаковала ракетами Запорожье и Николаев: есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Жители проснулись от множества взрывов

Российские военные продолжают каждую ночь обстреливать украинские города ракетами — в ночь на 27 сентября под удар попали Николаев и Запорожье. Официальные лица областных центров уже сообщили детали нападений.

Как написал мэр Николаева Александр Сенкевич, Николаев подвергался вражескому обстрелу дважды. Повреждены гражданские объекты — жилые дома, магазины, сеть водопровода. Система водоснабжения — одна из критических, город уже сидел без питьевой воды в кранах весной, после одного из обстрелов.

В Запорожье, по данным главы ОВА Александра Старуха, ракеты попали в объекты инфраструктуры. Прилеты зафиксированы после пяти утра. Местные жители насчитали около десяти звуков взрывов.

После прилетов были проблемы с электричеством в части районов и поднялся столб дыма. Пожар подтверждает и.о. городского головы Анатолий Куртев. Он также добавил, что есть пострадавшие.

Накануне вечером громко было и в Одесской области — там три дрона-камикадзе уничтожены силами ПВО. Ранее "Телеграф" сообщал, что россия все чаще для атак на юге Украины использует беспилотники иранского производства. Вечером 26 сентября российские оккупанты обстреляли Кривой Рог — в результате уничтожен аэропорт.