Питьевая вода в домах Николаева может появиться через месяц-полтора - Ким

В настоящее время питьевую воду населению подвозят

Николаевская ОВА вместе с правительством и Офисом Президента работают над вопросом возобновления снабжения питьевой водой жилых домов Николаева. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал руководитель областной администрации Виталий Ким.

"Уже есть программа Кабмина по инициативе Офиса Президента, в рамках которой выделяются деньги. Мы над этим работаем", – сказал он.

Ким рассказал, что на данный момент удалось восстановить водоснабжение технической воды через городскую систему водоочистки из речки Южный Буг.

Сейчас, по его словам, начали заполнять систему водой из скважин, и в перспективе месяц-полтора вода в кранах будет питьевой, но, скорее всего, будет подаваться по графику.

"Или постоянно будет подаваться техническая вода, и каждому нужно будет отдельно осуществлять фильтрацию", — уточнил он.

Ким также отметил, что сейчас прорабатывается несколько проектов о возможности возобновления круглосуточного предоставления питьевой воды населению, но на их реализацию понадобится "определенное время".

По словам главы Николаевщины, питьевую воду населению подвозят. "Ее продают, раздают. В общем, нормально все с водой, жить можно", — подытожил Ким.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что для решения вопроса водообеспечения Николаева из резервного фонда государственного бюджета выделено 56 млн грн.