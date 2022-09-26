Россияне массированно обстреляли юг Украины: где есть прилеты, первые фото и видео (Обновлено)

После части взрывов жители увидели зарево

Российские оккупанты не останавливаются в своих атаках на Украину. Про ночные прилеты сообщили из Одесской, Николаевской, Запорожской областей.

Официально атаку подтвердили в Запорожье и Одесской области. "Телеграф" обновляет данные по мере появления информации от местных властей.

В Одесской области раздались предварительно четыре взрыва. Военные сообщили, о массовой атаке дронов-камикадзе, один из них сбили, а два попали в объекты военной инфраструктуры. Начался пожар и взрывы боеприпасов. Гражданское население эвакуируют.

В местных телеграм-каналах сообщают что людей собирают в церкви, призывают взять теплую одежду, лекарства, документы — их эвакуируют в соседний поселок. На месте прилета виднеется сильное зарево. Борьба с огнем продолжается, как и спасательная операция. Предварительно — пострадавших нет.

Зарево после взрыва

На Николаевщине об атаке сообщали дважды — около 00:40 о взрывах в области, уже под утро в 5 часов — взрывы слышали в областном центре. Предварительно, обстрел велся с территории Херсонской области ракетами С-300.

В Запорожье взрывы также слышали дважды — в 00:20 и около половины пятного утра. В предутренние часы раздалось сразу несколько взрывов — местные жители смогли заснять прилет на видео. Согласно сообщению и.о. мэра Анатолия Куртева, оккупанты нанесли ракетный удар, из-за которого пострадали жилые дома — в них вылетели окна, образовательное учреждение и больница. Досталось и гаражному кооперативу — после прилета начался пожар, который повредил автомобили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что наиболее пострадавшим от ракет россиян стал город Изюм в Харьковской области. Под ударом оккупантов на юге не только эти города — накануне атаковали с воздуха и Очаков. Также враг пытается прорваться и по земле — согласно картам боевых действий на фронте ВСУ отбили атаку разведгруппы в районе Архангельского.