"Ждем в окопах на Донбассе": в сети смеются над увольнением Рогозина из "Роскосмоса"

Скандальный российский чиновник ушел с должности

В пятницу, 15 июля, на 142-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Дмитрия Рогозина, который может стать новым "куратором Донбасса", уволили с должности главы "Роскосмоса".

Соответствующий указ подписал президент рф владимир путин. К слову, в москве даже определились с новым начальником "Роскосмоса", передает пресс-служба главы кремля.

Российское госпредприятие возглавит уже бывший вице-премьер Юрий Борисов, который сегодня был уволен с поста вице-премьера по оборонной промышленности. Рогозин же руководил "Роскосмосом" с мая 2018 года. За это время он стал одним из самых нелепых чиновников в рф. Он "воевал" в Twitter с американцем Илоном Маском, топил таксу, застревал в танке и многое другое. Тем не менее путин, по информации СМИ, любит Дмитрия, а потому Рогозин может в ближайшее время пойти на повышение.

Напомним, Рогозин также запомнился "шуткой" про батут. Он предложил американцам пользоваться батутом вместо "Союзов" для доставки астронавтов на МКС. Позднее Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon заявил, что "батут работает".

В сети увольнение Рогозина вызвало шквал шуток и мемов. Ему также припомнили слова о желании пойти в окопы на Донбассе.

В сети смеются после увольнения Рогозина

Напомним, в апреле 2022 года Рогозин угрожал Западу прекратить совместное сотрудничество на Международной космической станции. А американский астронавт Скотт Келли поставил Дмитрия на место.