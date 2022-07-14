Верка Сердючка едко высмеяла главу Роскосмоса Рогозина и повеселила украинцев (фото)

Артистка унизила главу "Роскосмоса" из-за звезды на голове

Украинская певица Верка Сердючка, воодушевившая своей верой в победу Украины в войне с россией, подколола главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

На своей странице в Инстаграме исполнительница назвала российского пропагандиста "самозванкой", указав на плагиат сценического образа Сердючки, имея в виду звезду на голове. Артистка, известная во всем мире благодаря яркому выступлению на "Евровидении" в 2007 году, опубликовала фото Рогозина, где тот выступает на фоне красной звезды — временного логотипа корпорации "Роскосмос" в память "о погибших в Великой Отечественной войне и в поддержку Вооруженных сил россии".

Дело в том, что россиянин был сфотографирован так, якобы он "носит" на своей голове звезду, как это делает украинская певица.

Дмитрий Рогозин "Самозванка", - отписала Верка Сердючка

Такой "подкол" насмешил украинцев в комментариях, в частности телеведущих Лесю Никитюк и Владимира Остапчука.

Напомним, что скандальный своими нелепыми высказываниями российский пропагандист Дмитрий Рогозин может стать новым куратором так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в апреле Рогозин угрожал Западу прекратить совместное сотрудничество на МКС. А ранее американский астронавт Скотт Келли поставил Дмитрия на место.