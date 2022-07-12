"Небо на нашей стороне": Верка Сердючка покорила сеть красноречивым фото
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Звезда украинского шоу-бизнеса воодушевила украинцев
Известная во всем мире украинская певица Верка Сердючка, сценический образ которой придумал постройневший сейчас Андрей Данилко, в понедельник, 11 июля, выступила на концерте Atlas Online, заменивший музыкальный фестиваль Atlas Festival из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Артистка выложила красноречивое фото с мероприятия, которое воодушевляет украинцев в тяжелое время.
В сторис официального аккаунта Сердючки в Инстаграме появился репост фото, где запечатлена сама звезда, смотрящая на закат. На фоне небо написано: "Верю, что в этом году небо на нашей стороне".
Сам пост был сделан на странице champagne.everybody, который, видимо, также принадлежит артистке.
В комментариях поклонники Сердючки отметили, что эта фраза стала одной из самых любимых.
Добавим, что на Atlas Online также выступили и другие звезды украинского шоу-бизнеса. Так, в прямом эфире выступили MONATIK, Артем Пивоваров, Wellboy, Jamala, Kalush Orchestra, The Hardkiss, Dantes, группа "Друга ріка", Фагот (ТНМК), Jerry Heil, Олег Скрипка и многие другие.
Во время исполнения хита Сердючкой "Раша, гудбай" в поле зажгли большой неприличный жест.
Напомним, что ранее Верка Сердючка вызвала ажиотаж в сети, когда еще до начала вторжения рф исполнила перед публикой на сцене песню "Батько наш Бандера". По словам артиста, это была импровизация, а не постановочный номер. Видео было записано как раз в то время, когда песня вирусилась на платформе TikTok.
Ранее Верка Сердючка неожиданно дала концерт для ВСУ в киевском метро.