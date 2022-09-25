Еще один удар в спину: союзник россии в Европе занял жесткую позицию по "референдумам"

Сербия не станет признавать аннексию россией части украинских территорий

Поведение россии с проведением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины вызывает непонимание даже у союзников москвы в Европе. Так Сербия отказалась признавать попытки аннексии ряда областей нашей страны.

Как сообщают российские СМИ, глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что его страна руководствуется Уставом ООН и принципами международного права, а потому не может принять результатов "референдумов" на украинских территориях.

"Признание голосования полностью бы противоречило государственным и национальным интересам и было бы полностью противоположно нашей национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ", — сказал Селакович.

Стоит отметить, что Сербия считается одним из ближайших союзников россии в Европе, однако после начала вторжения Белград выразил готовность помочь Украине с послевоенным восстановлением. Кроме того президент Александр Вучич заявлял, что его страна готова отказаться от российских энергоносителей если нефтяное эмбарго начнет действовать в ЕС.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты проводят "референдумы" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Там они стартовали 23 сентября, а должны закончится 27 сентября.

При этом, согласно данным СМИ, диктатор владимир путин может объявить о "присоединении" этих областей к россии уже 30 сентября.

В США же отмечают, что итоги "голосования" были сфабрикованы и уже известны. В Белом доме говорят, что оккупанты нарисуют явку и результаты выше 75%.