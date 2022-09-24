В россии готовятся к аннексии украинских территорий: в СМИ назвали дату "присоединения"

Оккупанты торопятся "присоединить" оккупированные территории до начала октября

Российский диктатор владимир путин может объявить об аннексии четырех украинских областей уже 30 сентября в послании к федеральному собранию.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники в парламенте страны, в этот день российский диктатор может принять участие в неком "протокольном мероприятии".

Также сообщается, что 28 сентября в госдуме россии может пройти голосование по законопроектах о "вхождении в состав" страны оккупированных украинских территорий. Затем "договор и закон о вхождении в состав рф новых субъектов" должен быть рассмотрен в совете федерации 29 сентября.

Тем временем телеграм-канал "Верстка" сообщает, что обращение путина будет напоминать обращение к гражданам в 2014 году, когда россия захватила Крым.

В кремле при этом не исключают, что в россии будет введено военное положение в том случае, если ВСУ продолжат наступление на "присоединенные" территории. При этом возможно также введение запрета на выезд из страны, так как поток уезжающих мужчин властями оценивается как "вызывающий тревогу".

Сообщается, что окончательный план будет рассматриваться в начале недели.

Как сообщалось ранее, так называемые "референдумы" относительно присоединения к россии стартовали в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Согласно планам оккупантов, длиться они будут до 27 сентября.

В США после этого заявили, что итоги уже были сфабрикованы, а данные о результатах уже попали в руки представителей Вашингтона. В Белом доме говорят, что оккупанты нарисуют явку и результаты выше 75%.