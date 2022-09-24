У росії готуються до анексії українських територій: у ЗМІ назвали дату "приєднання"

Окупанти поспішають "приєднати" окуповані території до початку жовтня

Російський диктатор володимир путін може оголосити про анексію чотирьох українських областей уже 30 вересня у посланні до федеральних зборів.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела в парламенті країни, цього дня російський диктатор може взяти участь у певному "протокольному заході".

Також повідомляється, що 28 вересня у держдумі росії може пройти голосування щодо законопроєктів про "входження до складу" країни окупованих українських територій. Потім "договір і закон про входження до складу рф нових суб’єктів" повинен бути розглянутий у раді федерації 29 вересня.

Тим часом телеграм-канал "Верстка" повідомляє, що звернення путіна нагадуватиме звернення до громадян у 2014 році, коли росія захопила Крим.

У кремлі при цьому не виключають, що у рф буде введено воєнне положення у тому випадку, якщо ЗСУ продовжать наступ на "приєднані" території. При цьому можливе також введення заборони на виїзд з країни, оскільки потік чоловіків, які виїжджають, владою оцінюється як такий "що викликає тривогу".

Повідомляється, що остаточний план розглядатиметься на початку тижня.

Як повідомлялося раніше, так звані "референдуми" щодо приєднання до росії стартували у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях 23 вересня. Згідно з планами окупантів, триватимуть вони до 27 вересня.

У США після цього заявили, що підсумки вже було сфабриковано, а дані про результати вже потрапили до рук представників Вашингтона. У Білому домі кажуть, що окупанти намалюють явку та результати вищі за 75%.