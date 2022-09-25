Ще один удар у спину: союзник росії в Європі зайняв жорстку позицію щодо "референдуму"

Сербія не визнаватиме анексію росією частини українських територій

Поведінка росії з проведенням псевдореферендумів на окупованих територіях України викликає нерозуміння навіть у союзників москви в Європі. Так Сербія відмовилася визнавати спроби анексії низки областей нашої країни.

Як повідомляють російські ЗМІ, глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що його країна керується Статутом ООН та принципами міжнародного права, а тому не може ухвалити результатів "референдумів" на українських територіях.

"Визнання голосування повністю б суперечило державним та національним інтересам і було б повністю протилежне нашій національній політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та прихильності до принципу незмінності кордонів", — сказав Селакович.

Варто зазначити, що Сербія вважається одним із найближчих союзників росії в Європі, проте після початку вторгнення Белград висловив готовність допомогти Україні з повоєнним відновленням. Крім того, президент Олександр Вучич заявляв, що його країна готова відмовитися від російських енергоносіїв, якщо нафтове ембарго почне діяти в ЄС.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти проводять "референдуми" у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Там вони стартували 23 вересня, а мають закінчитись 27 вересня.

При цьому, за даними ЗМІ, диктатор володимир путін може оголосити про "приєднання" цих областей до росії вже 30 вересня.

У США ж зазначають, що підсумки "голосування" були сфабриковані та вже відомі. У Білому домі кажуть, що окупанти намалюють явку та результати вищі за 75%.