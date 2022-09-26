Сценарий "войны на годы" не сработает: дипломат объяснил, что заставит путина ускорить процессы

По мнению бывшего посла Украины в США, точкой отсчета могут стать удары ВСУ по временному оккупированному Крыму

Российско-украинская война, которая продолжается уже 215 дней подряд, не затянется на годы, а кровавый диктатор владимир путин окажется в безвыходном положении, поняв, что своими угрозами он только приближает неизбежный конец.

Такое мнение в интервью для YouTube-канала "Есть вопросы" озвучил бывший посол Украины в США, эксперт по внешней политике Валерий Чалый.

По его словам, в безвыходное положение путина поставят новые удары Вооруженных сил Украины по базам россиян во временно оккупированном Крыму. Тогда диктатор поймет, что его шантаж уже ни на кого не действует, а Запад реагирует на него жестче.

"Так и есть: он попал в ловушку, теперь понял, что попал в ловушку, а выхода из нее не видит. Ему американцы подсказывают выход. Шольц, Макрон, Эрдоган (подсказывают — ред.), а он слабый человек. Поэтому единственный способ — это повысить давление на него. Другого способа уже нет", — отметил Чалый.

При этом бывший посол Украины в США отметил, что, по его мнению, война не будет продолжаться годами, а "основное решение" по ней может быть уже в следующем году.

"Все прогнозы, которые делали коллеги, в том числе на Западе, что для нас война может длиться годами, этот сценарий уже не сработает, войны на годы не будет. путин ускоряет процессы, поэтому основное решение мы увидим в следующем году. Именно путин сделал так, что это "в удовольствие" для всего мира не будет растянуто на столь долгое время", — резюмировал эксперт.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кто-то должен "вправить мозг" военно-политическому руководству РФ, чтобы война закончилась быстрее, чем в российской армии закончатся военные.